Thaddus McFadden: ´Fue fácil decidirme, es un equipo con mentalidad ganadora´

La Laguna (Tenerife), 24 ago (EFE).- El nuevo base-escolta del Iberostar Tenerife, Thaddus McFadden, ha asegurado este viernes que fue fácil decidirse por el club lagunero, pues tanto el entrenador como la plantilla "tienen una mentalidad ganadora".



"El Iberostar tiene un entrenador ganador y un equipo con mentalidad ganadora, entonces para mí fue fácil, porque eso es lo que busco, competir con gente ganadora y con los grandes compañeros que tengo", reiteró.



Durante su presentación oficial como nuevo jugador aurinegro, el estadounidense con pasaporte georgiano, ha explicado que su adaptación al equipo y a la isla ha sido "muy sencilla" y ha querido agradecer la "cálida bienvenida" de los aficionados en los entrenamientos.



"Desde que estoy en la isla todo han sido muy buenas sensaciones, me encantan los aficionados y los compañeros me lo están poniendo todo muy fácil", reiteró.



En lo deportivo, McFadden, procedente del Chongqing Sanhai Lanling chino, se define como un buen anotador y un buen defensa.



"Me gusta hacer jugar al equipo y hacer jugar a mis compañeros, pero al mismo tiempo me considero un play-maker anotador, y creo que puedo aportar mucha anotación y, sobre todo, intensidad defensiva", continuó.



La pasada temporada, McFadden se erigió como máximo anotador de la liga griega con el GS Kymis, con un promedio de 17,7 puntos por encuentro.



A pesar de ello, el deportista asegura que anotar no es lo más importante para él, "he venido aquí para ayudar y sobre todo con mentalidad ganadora, anotar no es lo más importante para mí", destacó.



McFadden también puso en valor la historia y la calidad del club aurinegro, y se mostró muy satisfecho de poder jugar tanto en la ACB como en la Champions League. EFE



