Pedro Martínez: "Creo firmemente que podemos llegar a la Final Four"

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, ha manifestado este lunes que cree "firmemente" que su equipo "puede llegar" a la Final Four de la Euroliga que tendrá lugar en mayo en Vitoria.

En una entrevista publicada por el club baskonista, el técnico catalán también ha matizado que alcanzar la fase final "no es el objetivo", aunque sí es "no dejar de luchar hasta que sea imposible conseguirlo" porque a su juicio, el Baskonia "siempre aspira a esta en la Final Four" y no porque este año sea en Vitoria van a tener más intentos que otros años.

"Quedar campeones de Europa en Vitoria es un sueño para todos y trabajamos con ese sueño", ha añadido.

Desde el Valle de Arán (Lleida), donde el Kirolbet prepara la próxima temporada, el barcelonés ha puesto en valor las concentraciones de pretemporada "sobre todo para que los jugadores conozcan el ambiente del equipo, para estar juntos y estar centrados únicamente" en lo que tienen que hacer parar poder "entrenar y hablar de los objetivos durante la temporada".

"Estamos entrenando lo básico y lo haremos durante el resto del año porque es lo más importante y ahora estamos creando hábitos que queremos perfeccionar y enseñar a los nuevos jugadores a ver si se pueden subir a ese tren que iniciamos el año pasado", ha apostado el entrenador.

Ha analizado que tienen que crear "hábitos de defensa, de ataque y una filosofía en la que los jugadores estén a gusto y puedan desarrollar sus virtudes", porque ha comentado que los entrenamientos sirven "para poner las virtudes de los jugadores la servicio del equipo".

"Estoy contento con la continuidad de varios jugadores porque permite insistir en cosas que ya conocen y espero que se vea una mejora respecto al año pasado", ha expresado Martínez, que ha subrayado la buena temporada que hizo su equipo la pasada campaña.

En este sentido ha calificado que "en general, el año pasado el equipo compitió bien y consiguió los objetivos mínimos que tenía" y ha apostado por "conseguir los mismos objetivos" esta temporada, una meta que "no es fácil".

Pedro Martínez, que continúa esta segunda campaña al frente del Baskonia tras llegar el pasado curso para sustituir al argentino Pablo Prigioni, ha subrayado la mentalidad de los dos fichajes del Baskonia, Darrun Hilliard y Shavon Shields, al tiempo que ha apuntado que "son humildes" y que están haciendo "un esfuerzo para adaptarse y respetar el plan de equipo que hay".

Sobre Darrun Hilliard ha explicado que "es un jugador sin experiencia en Europa, pero con una muy buena mentalidad" para jugar en el viejo continente porque ha llegado "con mucho respeto y valorando mucho el juego que se hace fuera de Estados Unidos", lo que será "positivo para su proceso de adaptación".

"Es un jugador de equipo que es capaz de anotar, de defender y que puede jugar en varios posiciones", ha agregado.

Respecto Shavon Shields ha analizado que "es un jugador similar" a Hilliard, con un "buen equilibrio entre su ataque y su defensa", que destaca en el "uno contra uno y corre muy bien el contraataque".