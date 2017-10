El Obradoiro busca terminar con la condición de invicto del Fuenlabrada

Santiago de Compostela, 27 oct (EFE).- El Monbus Obradoiro visitará este sábado al Montakit Fuenlabrada con el objetivo de aprovechar su buen momento de forma para acabar con la condición de invicto del equipo dirigido Néstor García, colíder junto al Real Madrid.

El contundente triunfo ante el colista San Pablo Burgos ha dado tranquilidad a un Obradoiro que necesita refrendar sus buenas sensaciones lejos del Multiusos Fontes do Sar, pues a domicilio hasta ahora todavía no ha puntuado, tras caer ante el Valencia Basket y el Barcelona Lassa.

Las opciones de victoria pasarán por el rendimiento del estadounidense Matt Thomas y Artem Pustovyi, los jugadores más determinantes en ataque de los de Moncho Fernández, así como mejorar en el trabajo defensivo para frenar a un rival que cuenta en sus filas con Ian O'Leary, Francisco Cruz, a Popovic, o Eyenga.

"Tácticamente su entrenador genera también muchas trampas, utilizan defensas de zona, defensas match up, cambian en los bloqueos. Y, sobre todo, están marcados por una agresividad enorme", advirtió Fernández, para quien sus jugadores deberán de estar "bien de piernas pero también de cabeza" porque la pista del Fuenlabrada "exige mucho" a sus visitantes.