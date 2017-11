Laso da por fichado al pívot caboverdiano Walter Tavares

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, dio por prácticamente fichado al pívot caboverdiano de 2,20 metros de estatura Walter Tavares y comentó que "si todo va bien lo normal es que juegue contra el Barcelona" el próximo domingo.

"De Tavares hablaré cuando se haga oficial, pero no voy a mentir y está en Madrid. Cuando se haga oficial y si está todo bien, y lo normal es que juegue contra el Barça", dijo Laso.

El técnico explicó que le seguían "desde hace tiempo, desde que estaba en el Gran Canaria". "Luego se fue a la NBA y ahí no podíamos competir. El ha mostrado un deseo por seguir en la NBA y por lo que sea no ha podido jugar y cuando se lesionó Kuzmic ya teníamos claro que queríamos a Edy, pero no ha sido posible hasta ahora. Estoy contento con la posibilidad de que juegue con nosotros", comentó el técnico.

"Tavares es un jugador muy grande, móvil que puede defender varias situaciones. Le necesitados después de las lesiones de Kuzmic y Ayón", finalizó Laso.

Tavares jugó tres temporada en la ACB, en el Gran Canaria, y fue elegido por Atlanta Hawks en el puesto 43 en 2014. Esa temporada jugó once partidos y luego pasó a la Liga de desarrollo.

La pasada campaña sólo fue alineado en un partido por Atlanta y acabó en los Raptors 905 hasta que Cleveland Cavaliers le fichó para suplir la baja de Larry Sanders, aunque tampoco pudo jugar más que un partido con su nuevo equipo.

Esta temporada también quiso apurar sus opciones en la NBA hasta el último momento, pero en vista de que no encontraba acomodo ha decidido aceptar la oferta del Real Madrid.