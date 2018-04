Eloy Ramírez: "Lo importante es quemar etapas"

Eloy Ramírez (Utrera, 1987) arribó este año al Club Melilla Baloncesto, donde ejerce de técnico ayudante de Alejandro Alcoba. Con una amplia trayectoria a sus espaldas, el entrenador sevillano aspira a seguir creciendo en los banquillos.

- ¿Cómo surgió la oportunidad de entrenar en LEB Oro?

- Por medio de Alejandro Alcoba, tenía conocimiento de que estaba sin equipo y, además, habíamos coincidido en amistosos. Yo había decidido no continuar en Calpe y, en febrero, el chaval que estaba de técnico ayudante en Melilla (Jesús Fernández) lo dejó por un tema de oposiciones. Me llamó un viernes y el martes siguiente ya estaba aquí.

- ¿Qué balance hace de estos primeros meses en Melilla?

- Muy positivo. A pesar de que cuando llegué tuvimos un bache, ahora estamos en un gran momento. Nunca he estado en un club tan profesionalizado.

- Alcoba le definió como un gran dominador del vídeo y del trabajo individual...

- Siempre he sido muy autodidacta en el tema de los vídeos, para el programa, el montaje o los informes de 'scouting'. En el desarrollo táctico participo en las correcciones, pero no soy el que prepara el entreno como tal. Me encargo del trabajo técnico, sesiones de tiro...

- El equipo, quinto, visita mañana al Sáenz Horeca Araberri en la penúltima jornada y con los deberes hechos. ¿Tienen alguna preferencia para el primer rival en los 'play off'?

- Si ganamos nos aseguramos el quinto puesto. No tenemos preferencias para el rival, en principio sería el TAU Castelló. Lograr la segunda plaza de ascenso a Liga Endesa (tras el Breogán) no es fácil, pero los 'play off' están abiertos. Está el Oviedo, nosotros, que podemos ser los tapados... Quizás parte con ventaja el Manresa, pero nosotros podemos tener un 60 o 70% de opciones, contando con que venimos de una racha negativa.

- Mirando atrás, en Morón (donde ascendió al equipo a LEB Plata en la temporada 2014/2015) guardan muy buen recuerdo de su etapa allí.

- Tengo un buen recuerdo de la gente del club, que es como una familia. Me gustaría tener la opción de poder volver.

- Supongo que sigue de cerca los pasos del Betis. ¿Cómo valora el mal momento que atraviesa el club?

- Espero que Javi (Carrasco), que se lo merece, sea capaz de dar con la solución. Javi debería tener una oportunidad con un proyecto en Sevilla, en la categoría que fuera.

- Es conocida su buena relación con Joan Plaza. ¿Cómo surgió?

- Sí, tengo muy buena relación. Empezó en un clínic cuando él era entrenador ayudante del Real Madrid. Alguna vez vino a Utrera, también estuve en Lituania visitándole, durante su etapa en el Zalgiris Kaunas. He ido a verlo a Málaga, y él estuvo en el Alameda de Morón cuando ascendimos a LEB Plata.

- ¿Qué diría que ha aprendido del técnico catalán?

- El trabajo en defensa, lo metódico que es. Joan es superinteligente y, sobre todo, muy buena persona.

- ¿Dónde se ve la próxima temporada?

- De momento tengo contrato hasta el final de campaña. Cuando surjan las opciones, lo valoraré. Si me lo ofrecen, seguir en Melilla sería una opción a tener en cuenta.

- ¿Contemplaría 'bajar' de categoría si le llegara un ofrecimiento como primer técnico?

- Si fuera como primer entrenador, sí. Si fuera como segundo, dependería de quién fuera el primer técnico.

- ¿Sueña con entrenar en la Liga Endesa algún día?

- Sabemos lo complicado que es llegar a la ACB. Lo importante es ir quemando etapas y ganando experiencia.