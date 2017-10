Un Barça con aires renovados quiere volver a ser aspirante al título

Barcelona, 10 oct (EFE).- Tras firmar la temporada pasada la peor Euroliga de su historia, el nuevo Barcelona Lassa de Sito Alonso arranca un nuevo curso en la máxima competición continental cargado de ilusión y con aire renovados.

El objetivo de la escuadra azulgrana es volver a sentirse un aspirante al título, algo que no sucedió la campaña anterior, cuando se quedó fuera de los 'playoff' -no sucedía desde 2005- y cerró su participación en el torneo con más derrotas (18) que victorias (12) por primera vez en su historia.

Una deficiente planificación de la plantilla, la plaga de lesiones y los problemas de un vestuario, con demasiadas entradas y salidas durante el curso, lastraron a los de Georgios Bartzokas, a quien el club catalán despidió a final de temporada por su incapacidad para sobreponerse a ninguna de estas adversidades.

Con Sito Alonso al mando de la nave, el Barcelona ha construido un nuevo proyecto con nueve caras nuevas: las de los bases Thomas Heurtel y Phil Pressey; el escolta Marc García, los aleros Rakim Sanders, Adam Hanga y Rodions Kurucs, el ala-pívot Adrien Moerman y los pívots Kevin Seraphin y Pierre Oriola.

A estos nueve fichajes hay que añadir el regreso del escolta Pau Ribas, que se pasó todo el curso pasado fuera de la competición tras romperse el tendón de Aquiles.

Los escoltas Petteri Koponen y Juan Carlos Navarro, que podría disputar la última temporada de su carrera, los ala-pívots Alexander Vezenkov y Víctor Claver, aun convaleciente de una operación de menisco, y el pívot Ante Tomic son los otros supervivientes del naufragio del año pasado.

En cambio, han abandonado la disciplina azulgrana Xavier Munford, Justin Doellman, Vitor Faverani, Stefan Peno, Marcus Eriksson, Moussa Diagné, Brad Oleson, Alex Renfroe y Stratos Perperoglou. Mientras que Tyrese Rice, el hombre que debía liderar el proyecto con Bartzokas en el banquillo, sigue buscando equipo.

El resultado de esta profunda renovación es un nuevo Barça que aúna talento y carácter -algo de lo que careció la temporada pasada- a partes iguales, aunque aun es pronto para saber si eso le alcanzará para codearse, en su primer año, con las mejores escuadras de Europa.

Le esperan por delante treinta apasionantes jornadas donde competirá, a doble partido, con otros quince equipos del Viejo Continente, en busca de una de las ochos plazas que dan derecho a disputar las eliminatorias.

Para lograrlo, Alonso contará con una plantilla compensada y amplia -dieciséis jugadores- que todavía no ha tenido tiempo de conjuntar, aunque las sensaciones que el equipo ha ofrecido durante pretemporada han sido prometedoras.

Heurtel y Pressey se alternarán para aportar frescura en la dirección, Hanga debe ser el referente desde el perímetro, Kurucs y Marc García empezar a demostrar que pueden ser jugadores importantes en el futuro de la sección, Vezenkov dar definitivamente el paso adelante que le confirme como una realidad y Sanders, Oriola, Seraphin y Moerman arropar con músculo, carácter e intimidación el talento en de un Tomic que el curso pasado se sintió más solo que nunca en la pintura.

Se presenta, por tanto, un curso europeo de lo más interesante para este Barcelona, que comenzará la Liga regular, el viernes 13 de octubre, recibiendo en el Palau al Panathinaikos del extécnico azulgrana Xavi Pascual y que la terminará, también en casa, contra el Khimki Ruso, el 5 de abril.

Para entonces, los hombres de Sito Alonso ya habrán dado suficientes pistas de si se encuentran en condiciones de aspirar a conquistar un título que el Barça ha levantado en dos ocasiones.

Ginés Muñoz