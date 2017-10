El Madrid piensa en Belgrado y en llegar con la gasolina suficiente

Madrid, 10 oct (EFE).- El Real Madrid afronta la segunda temporada 'global' de la Euroliga con la vista puesta en Belgrado, donde se disputará la Final a Cuatro, y con la necesidad de llegar con la gasolina suficiente para aspirar al título.

En el estreno del grupo único, de todos contra todos, de la temporada pasada el Real Madrid dominó la clasificación europea durante seis meses, acabó líder y afrontó los cruces de cuartos de final en la mejor disposición, pero llegó a Estambul ya sin fuerzas y perdió los dos partidos de la Final a Cuatro.

Ahora tras la experiencia, el equipo de Pablo Laso intentará dosificar esfuerzos para intentar la clasificación y tener suficientes argumentos para poder luchar hasta el final.

El equipo mantiene la misma base de jugadores con algunos retoques, aunque la principal novedad es la ausencia, por lesión, de Sergio Llull, que no se incorporará hasta febrero o marzo en el mejor de los casos.

Fabien Causeur, Ognjen Kuzmic, Santiago Yusta, Facundo Campazzo, Chasson Randle y Dino Radoncic son las caras nuevas del equipo que busca con su concurso refrescar un conjunto ganador con una edad media alta y poseedor de una gran experiencia.

Experiencia y calidad no le faltan al Real Madrid por lo que la gestión del físico de los jugadores durante los próximos ocho meses será una de las principales preocupaciones de Laso.

Con Causeur el Madrid buscaba una doble amenaza permanente, junto a Llull, desde el perímetro, toda vez que el caudal ofensivo de Rudy Fernández y Jaycee Carroll se adivina menos caudaloso que en temporadas precedentes.

De ahí el fichaje de Radle, que, en principio, como anunció Laso "solo jugará en Europa". El estadounidense es un escolta en un cuerpo de base que puede aportar puntos, penetración, defensa y pases.

Yusta, Campazzo y Radoncic son fichajes de casa, de la cantera y de reconocimiento, en el caso del hispano-argentino, tras el máster de dos años en el UCAM Murcia.

Con el bloque de temporadas anteriores no parecen existir muchas dudas. Se confía en ellos, en los Gustavo Ayón, Anthony Randolph, Trey Thompkins, Jeffery Taylor, que parece que han iniciado la temporada a medio gas.

Y donde hay una certeza absoluta, tanto en el Real Madrid, en España, en Europa y en la NBA, es en que Luka Doncic será el jugador más importante. Su crecimiento es imparable y pese a que cada vez más es el foco de atención de todos, sigue sorprendiendo en cada jugada y en cada partido. Ricardo Molinelli