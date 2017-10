Rubio anota 20 puntos y Jazz mantiene invicto; Harden humilla a los Knicks

El base español Ricky Rubio surgió como líder en el juego ofensivo de los Jazz de Utah que siguieron por el camino del triunfo en un nuevo partido de pretemporada de la NBA y se impusieron a domicilio (102-120) a los Suns de Phoenix.

A pesar de que el jugador de El Masnou disputó apenas 15 minutos como titular, tuvo su mejor inspiración encestadora en lo que va de pretemporada con su nuevo equipo al conseguir 20 puntos.

Rubio anotó 8 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y acertó 2-2 desde la línea de personal, además de repartir cuatro asistencias y perdió cuatro balones.

Otro jugador que estuvo inspirado en la ofensiva fue el escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, que se quedó a las puertas de un triple doble en el partido que su equipo ganó como visitante por 95-117 ante los Knicks de Nueva York.

Harden jugó 37 minutos y los aprovechó para aportar 36 puntos, después de anotar 13 de 21 tiros de campo, con 7 de 14 desde fuera del perímetro, y estuvo perfecto (3-3) cuando fue a la línea de personal.

La estrella de los Rockets también repartió 11 asistencias y capturó nueve rebotes, mientras que otros tres titulares tuvieron números de dos dígitos.

El pívot suizo Clint Capela destacó en el juego interior al capturar nueve rebotes y anotar 19 puntos que ayudaron a los Rockets a llevarse la victoria, la tercera que consiguen en esta pretemporada.

El pívot brasileño Nené Hilario jugó 14 minutos como reserva y llegó a los cinco puntos tras anotar 2 de 3 tiros de campo; falló un intento de triple y acertó 1 de 2 desde la línea de personal.

Hilario capturó tres rebotes, todos defensivos, y repartió dos asistencias.

Los Knicks, que tienen marca perdedora de 0-4 desde que comenzó la pretemporada, recibieron el apoyo ofensivo del escolta-alero Tim Hardaway Júnior al anotar 21 puntos.

Mientras que el pívot español Willy Hernangómez no jugó con los Knicks por decisión de su entrenador Jeff Hornacek.

Tampoco pudieron ganar los Grizzlies de Memphis al caer derrotados de visitantes por 100-88 ante los Hawks de Atlanta, que tuvieron al base alemán Dennis Schroder como su líder encestador tras conseguir 21 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Los Grizzlies siguieron sin tener consistencia en la ofensiva, aunque en el juego defensivo tuvieron el apoyo del pívot español Marc Gasol, aunque no mostró inspiración en los tiros a canasta.

El mediano de los hermanos Gasol disputó 22 minutos como titular y llegó a los cuatro puntos después de anotar 2 de 9 tiros de campo, 0-1 de triples, y no fue a la línea de personal.

Sin embargo, el jugador de Sant Boi brilló en las acciones dentro de la pintura al capturar 13 rebotes, incluidos 12 defensivos; repartió cuatro asistencias, recuperó dos balones, perdió otros dos y puso dos tapones.

En otros resultados de la jornada, Detroit se impuso 107-97 a Indiana, Boston ganó 113-96 a los Sixers de Filadelfia, Miami superó 109-106 a Charlotte, Dallas venció 99-96 a Orlando y Portland derrotó 97-83 a Sacramento.