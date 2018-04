Ricky Rubio y sus Jazz buscan certificar los ´playoffs´ en el ´NBA Sundays´

Madrid, 7 abr (EFE).- Utah Jazz (46-33), cuarto clasificado en la Conferencia Oeste, está a una victoria de certificar su clasificación para las eliminatorias por el título gracias a un balance de 27 victorias en 32 partidos de la mano del mejor Ricky Rubio, un objetivo que podría cumplirse de ganar a Los Ángeles Lakers (34-45) este domingo en el 'NBA Sundays' (12:00 CET).

El 'NBA Sundays' es el partido semanal de la NBA que se retransmite en directo los domingos por la noche en horario de máxima audiencia europea, una iniciativa promovida por la liga estadounidense para acercarse a los aficionados de este continente.

El base español está siendo clave en el buen nivel del equipo. El 'rickycesto' ha añadido un arma a su repertorio y vive su mejor temporada en anotación, promediando 13,'1 puntos, y se ha adaptado a la perfección al sistema basado en una dura defensa propuesto por el entrenador Quin Snyder.

El último 'NBA Sundays' de la temporada, la fase regular termina el próximo miércoles 11 de abril, puede suponer una fecha muy especial en la trayectoria de Ricky Rubio ya que de conseguir una victoria participaría por primera vez en los 'playoffs' tras ocho temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo .

Por ello no se lo quiere perder a pesar de haberse tenido que retirar del parqué el pasado jueves en el encuentro frente a Los Ángeles Clippers, a los ocho minutos de juego, al sufrir unas molestias en el muslo izquierdo; nada importante y Ricky jugará el domingo.

Enfrente estará una franquicia histórica como son Los Ángeles Lakers, pero que no atraviesan su mejor racha ya que esta será la quinta temporada en la que no podrán luchar por el título y no le quedan objetivos para los cuatro días de fase regular que restan.

Además la franquicia californiana no tiene su elección para el 'draft' de este año en su poder ya que fue traspasada, por lo que la mente de su presidente de operaciones, el histórico Magic Johnson, está puesta en la agencia libre el próximo verano.