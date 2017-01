El exciclista Iván Gutiérrez afirma que intentó suicidarse "en once ocasiones"

Iván Gutiérrez, ex ciclista profesional retirado en 2014, narró en 'El Partidazo de Cope' su drama marcado por la depresión después de decidir bajar de la bici: "Me retiré del Tour de 2013 por un colapso mental, por pánico. Sólo tenía ganas de desaparecer de la carrera... y del mapa". Al mismo tiempo reconoció que el día a día, tras abandonar lo que había sido durante 15 años su vida, agravó sus problemas mentales. "Cuando dejé la bici fui a peor. Pasé semanas sin salir de la cama y no me dejaban solo por si utilizaba mal la medicación", admitió.

Hasta en once ocasiones intentó suicidarse el ex del Movistar Team, quien aseguró que hubiese preferido "estrellarse con una pared y tener 30 huesos rotos que un problema mental". "He tenido 11 ingresos por intentos de suicidio. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa", contó. Poco a poco Iván Gutiérrez comienza a salir de la depresión gracias, en gran parte, a su ayuda en el Racing de Santander. "Colaborar con el Racing y entrar en su vestuario me está empezando a curar. Es mi mejor pastilla antidepresiva".