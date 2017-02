El ciclismo podría cobrar a los aficionados por ver las carreras en directo

El debate se ha abierto a raíz de la encuesta llevada a cabo por el periódico Het Nieuwsblad. El medio holandés preguntó a 22 organizadores de carreras ciclistas sobre la posibilidad de que los asistentes a estas competiciones pagaran por verlas en directo.

Y los resultados no dejaron a nadie indiferente. Las pruebas de menor magnitud estaban a favor del pago, mientras que aquellas más destacadas no secundaban la idea. Ese resultado se debe a que aquellas competiciones menores no cuentan con el ingreso de los patrocinadores, por lo que requieren de otras formas de financiación o medio para subvencionarse.

Organizadores de carreras como el Tour de Flandes o la Omloop Het Nieuwsblad se oponen a la medida, mientras que competiciones como la Nokere-Koerse o la Dwars Door Het Hageland ya lo hacen.

Sin embargo, esta medida que ahora parece tan novedosa ya se implantó en España en su momento. En el caso de Barcelona se hizo con una cantidad fija para ver la subida al Montjuic, mientras que en el País Vasco era de carácter colaborativo para ver la carrera a su paso por los puertos más emblemáticos.

No obstante, la medida ha creado mucha controversia. En el caso de España se cuestiona el posible descenso en el número de aficionados si se llegara a implantar el pago, que al mismo tiempo parece lógico y coherente si se compara con otros deportes donde el aficionado paga sin cuestionarlo.