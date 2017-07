Landa: "Froome está muy fuerte, creo que este jueves dará un golpe de autoridad"

El ciclista español Mikel Landa (Team Sky) comentó tras la decimoséptima etapa del Tour de Francia que fue un día en el que no tuvo "las mejores sensaciones" debido al gran ritmo marcado por la cabeza de carrera y cree que su compañero Chris Froome dará este jueves "un golpe de autoridad".

"Ha sido un día en el que no he tenido las mejores sensaciones, el ritmo ha sido fortísimo, al final he conseguido aguantar ahí y he adelantado un puesto. Hoy no tenía las mismas piernas que otros días, pero estoy muy contento", explicó Mikel Landa, quinto clasificado en la general del Tour a 1:24 del maillot amarillo.

Preguntado por el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) y el francés Romain Bardet (AG2R), dos de sus rivales para acceder al podio en París, afirmó que serán "los que den un poco de guerra" en la próxima etapa.

"Es un final en alto y los dos podemos dar el máximo ahí. Ya veremos como va el día", advirtió el alavés ante la posibilidad de que este jueves Chris Froome deje sentenciado el Tour y él alcance el podio.