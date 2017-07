Froome: "Mi próximo objetivo es la Vuelta a España"

El flamante campeón del Tour de Francia, Chris Froome, confirmó este lunes su presencia en la próxima edición de la Vuelta a España, que se disputa del 19 de agosto al 10 de septiembre, porque se ve con "fuerzas" para completar su participación en la tercera 'grande' del año.

El británico se mostró "muy feliz" en un comunicado emitido por su equipo (Sky), pero insistió en que todavía quedan "cosas por venir". "Estoy muy contento y haberlo ganado tres veces no cambia nada. Hoy me he despertado y me tuve que pellizcar", reconoció.

Preguntado por sus próximos retos, Froome reconoció que ha puesto La Vuelta a España en su diana después de haber sido segundo hasta en tres ocasiones (2011, 2014 y 2016). La última, la temporada pasada tras el colombiano Nairo Quintana (Movistar).

"Me gusta mucho correr la Vuelta, es una prueba de tres semanas que me gusta. Está claro que me encantaría ganarla. Ganar el Tour y La Vuelta en un año sería absolutamente increíble. Ahora tengo esa oportunidad y verdaderamente voy a por ella", sentenció.