La expedición Reto Pelayo Vida Polar 2017 entra "pletórica en el hielo Ártico

Narsuaq (Groenlandia), 14 sep (EFE).- La expedición Reto Pelayo Vida Polar 2017 inicia este viernes en Isortoq, con un día de retraso por el mal tiempo, su desafío al hielo Ártico con las cinco mujeres españolas que han superado el cáncer y tratarán de llevar a través de 200 kilómetros de travesía a pie y 100 en kayak su mensaje de superación a todas las personas que sufren o han sufrido la enfermedad.

Las gallegas Encarnación y Micaela y las madrileñas Esther, Lorena y Ana Belén accederán a la inmensidad de hielo por el glaciar de Qipisarqo Broe para afrontar la primera de las diez etapas previstas para cumplir el objetivo, repartidas en dos cordadas dirigidas por Curro González y Carmen Marchena, expertos en expediciones polares y guías de alta montaña

"Este retraso nos ha creado un poco de ansiedad y la lluvia con viento nos ha impedido salir. A pesar de todo la mochila está lista, cargada de ilusión y las cinco chicas vamos a demostrar que no hay miedo al reto y que lo vamos a superar", dijo la gallega Encarnación Díaz, con 51 años la más veterana del grupo.

Hasta el glaciar de Qalerallit, los 13 componentes del grupo tratarán de superar una ruta helada que exige una serie de técnicas y comportamientos coordinados para optimizar los esfuerzos y buscar el sentido practico de sus movimientos en un entorno hostil de frío y viento, principales dificultades en el trayecto, donde las grietas representan el principal peligro.

Montar una tienda en tiempo récord, la colocación de cada uno en la cordada, utilizar correctamente la ropa de abrigo mediante capas, distribuir cada elemento en una mochila, tratar de no pisar en zona no autorizada por los guías o la colocación de los crampones para andar sobe hielo son algunos de los aspectos que han tenido que aprender las cinco elegidas para el reto.

"Lo que más me preocupa de la expedición son las condiciones meteorológicas. Nos acercamos al invierno y las condiciones pueden son muy extremas. No puede complicar el "avannaq", un viento polar que puede llegar a superar los 150 kms/hora, así como el frío extremo", explica a EFE Cuuro González, guía polar y de alta montaña con más de 20 años de experiencia.

Para las expedicionarias, el peligro de las grietas representa su principal preocupación, un aspecto que requiere de medidas de precaución que explica Curro González.

"La mejor forma de gestionar el riego de las grietas es progresar encordados, todos unidos por una cuerda, y no salirse del camino trazado por el guía, que en este caso seré yo quien vaya en cabeza".

Cien kilos de comida y 200 kilos de material técnico precisan del uso de trineos llamados "pulkas y las propias mochilas de los propios expedicionarios.

También resalta Curro la importancia "fundamental" del uso correcto de la ropa, que se utiliza mediante el sistema de capas.

"Es preciso ponerse una primera capa seca y caliente, luego una segunda que aporte más calor y una tercera que proteja del viento y la lluvia. Al final del final del esfuerzo hay que ponerse una prenda de abrigo extra para tener mas confort en la tienda".

Para recargar las fuerzas del equipo la alimentación es un aspecto que se cuida al detalle. La travesía polar exige un determinado protocolo alimentario.

"Se van a realizar dos desayunos, el primero a las 6 de la mañana, de puesta en marcha, con bebidas calientes y galletas; el segundo, a las 9, aportará proteínas y carbohidratos, con carne o pescado deshidratado y barritas energéticas, más tarde un picnic sobre las 12, similar al anterior, y la cena sobre las 19.15 con bebidas calientes y más carbohidratos".

El Reto Pelayo Vida Polar 2017, tratará de poner en un plazo de aproximadamente 10 días la bandera de la superación y el trabajo en equipo. Se persigue un sueño y las soñadoras echan a andar hacia lo desconocido. Otra batalla a superar. Carlos de Torres