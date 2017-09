Las grandes estrellas de 2017 quieren rematar en Bergen

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- Las grandes estrellas del curso ciclista 2017, el británico Chris Froome, con su espectacular e inédito doblete Tour-Vuelta, el holandés Tom Dumoulin, ganador del Giro, y el eslovaco Peter Sagan, portador del maillot arco iris de campeón del mundo, quieren rematar su espléndida temporada con un nuevo éxito en los Mundiales de Ruta que se disputan desde mañana, día 17, hasta el domingo siguiente, 24, en Bergen (Noruega).

La escala en la fría Noruega supondrá la vuelta de los Campeonatos del Mundo a Europa -donde se quedarán dos años más, primero en Innsbruck (Austria) en 2018 y después en Yorkshire (Reino Unido) en 2019-, tras dos años fuera del viejo continente en Richmond (EEUU) y Doha (Catar).

Aunque la actividad propia de la competición se inicia ya hoy, sábado, no será hasta mañana cuando comiencen las carreras con las dos contrarreloj por equipos. Las dos primeras pruebas de las doce incluidas en un programa que finaliza el domingo 24 con la carrera elite masculina, cada año la prueba estrella de la cita mundialista.

En medio, la carrera elite femenina, las cronos individuales elite en hombres y mujeres, dos sub-23 masculinas, en línea y contrarreloj, y cuatro de categoría júnior, las de línea y las cronos tanto masculinas como femeninas.

Se espera una destacada actuación de los países nórdicos en todas categorías, especialmente de la local Noruega, amparadas en el agua y los frescos en torno a los 12 grados de temperatura habituales de la época en una Bergen conocida además como la 'cuidad de la lluvia' por sus más de 300 días de precipitaciones al año y de grato recuerdo para España por la plata de Miguel Indurain en 1991.

"Es una ciudad como Bilbao", resume su opinión el seleccionador español, Javier Mínguez, quien también incluye en esa opinión una orografía nada llana producto de que está Bergen "en un valle, del que entra y sale continuamente" el recorrido de las pruebas.

A pesar de ello, los circuitos de las carreras apenas si presentan grandes dificultades, con la excepción de la prueba elite masculina contrarreloj (31 kms.), que finaliza con un ascenso de más de 3,4 kilómetros al 9 por ciento de desnivel que puede penalizar a los grandes rodadores.

Aún así, y quizás también por ello, los nombres del holandés Tom Dumoulin, ganador del último Giro y casi desde entonces con la mirada puesta en esa carrera, y el británico Chris Froome, eufórico tras su inédito doblete Tour-Vuelta, están en boca de todos.

El vizcaíno Jonathan Castroviejo, bronce en Doha 2016, es la baza española a un podio al que también aspiran el australiano Rohan Dennis, el esloveno exsaltador de esquí Primoz Roglic y el polaco Maciej Bodnar.

La ascensión final a Monte Floyen minimiza las opciones del gran Tony Martin, vigente campeón de la especialidad y ganador tres veces seguidas entre 2011 y 2013.

Para la prueba en línea el favoritismo no es tan claro porque la carrera no parece especialmente ni para sprinters ni para rodadores ni tampoco para los grandes clasicómanos. Su exigencia principal son los 277 kms. de recorrido con una subida no demasiado exigente (Salmon Hill) alejada de la meta, a mitad de los 19,1 kms. del circuito por el que transcurre casi toda ella.

Aunque el belga Greg Van Avermaet, vigente campeón olímpico, y las duplas noruega Edvald Boasson-Hagen/Alexander Kristoff y francesa Julien Alaphilipe/Tony Gallopin concitan la atención.

Como también el poderoso equipo italiano, con Matteo Trentin, ganador de cuatro etapas en la Vuelta, y el sprinter Elia Viviani como principales estiletes.

Los murcianos Luis León Sánchez y José Joaquín Rojas son los francotiradores en los confía una España debilitada por la baja del seis veces medallista Alejandro Valverde -2 platas y 4 bronces-.

Todos, en todo caso, por detrás del eslovaco Peter Sagan, la gran estrella de las pruebas de un día sin el 'Bala' de por medio y decidido a encadenar su tercer maillot arco iris consecutivo.

El talentoso polaco Michal Kwiatkowski, campeón en 2014, el sprinter colombiano Fernando Gaviria y el todoterreno australiano Michael Matthews también aparecen muy arriba en las apuestas.

Por lo demás, todo apunta a un nuevo duelo Quick Step-BMC, con Movistar a la expectativa, en la crono por equipos; destacado protagonismo del poderoso ciclismo holandés (Vos, Van Vleuten, Van der Breggen, Van Dijk ...) en las carreras femeninas; y especial brillo de Noruega y demás países nórdicos en el resto de categorías. La riojana Sheyla Gutiérrez, en elite femenina, y el asturiano Iván García Cortina, en sub-23, son las otras bazas españolas a lo largo de la semana.

Programa de carreras:

Domingo 17 septiembre

12:05. Contrarreloj equipos féminas elite

15:35. Contrarreloj equipos hombres elite

Lunes 18 septiembre

10:35. Contrarreloj individual féminas júnior

13:05. Contrarreloj individual sub-23

Martes 19 septiembre

11:35. Contrarreloj individual hombres júnior

15:35. Contrarreloj individual féminas elite

Miércoles 20 septiembre

13:05. Contrarreloj individual hombres elite

Viernes 22 septiembre

10:05. Fondo féminas júnior

13:15. Fondo sub-23

Sábado 23 septiembre

09:30. Fondo hombres júnior

13:30. Fondo féminas elite

Domingo 24 septiembre

10:05. Fondo hombres elite.