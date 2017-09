Contador en Jerusalén: "Es el momento de ver la carrera desde fuera"

Jerusalén, 18 sep (EFE).- El ciclista español Alberto Contador dijo hoy en Jerusalén que aunque se le daría bien la primera etapa del Giro Italia 2018, que comenzará con una contrarreloj en la Ciudad Santa, ha llegado "el momento de ver la carrera desde fuera".

El corredor madrileño participó hoy en la presentación mundial de la próxima edición del Giro y habló de sus planes de futuro con la Fundación que lleva su nombre.

Contador confesó que sólo ha salido a correr un día desde que puso fin a su carrera profesional el pasado día 10, en la última etapa de la Vuelta a España, y que le "han dolido mucho las piernas", aunque espera retomar los pedales esta semana.

"Ahora a descansar un poquito más. Seguiré saliendo en bicicleta. También tengo otros compromisos y una gran parte de mi tiempo se lo dedicaré a la Fundación Contador donde tenemos varios equipos ciclistas, uno es sub-23 y este año el continental", declaró a un pequeño grupo de periodistas tras la rueda de prensa de presentación del Giro de Italia 2018.

El doblemente ganador de este evento, en 2008 y 2015, habló con especial énfasis de la dedicación de parte de su Fundación a la concienciación sobre el ictus, que él sufrió en 2004.

"Es una enfermedad que tiene una mortalidad enorme y hay gente que queda con muchas secuelas. Quizá la gente no conoce la sintomatología y es muy importante saberla para coger esta enfermedad a tiempo", explicó.

"Han sido 15 años muy intensos en los que he dedicado en cuerpo y alma mi vida a la bicicleta y creo que no había mejor momento para despedirme que este año. La manera en que ha sido es inmejorable, un sueño hecho realidad y ahora toca disfrutar del ciclismo, mi pasión, pero desde fuera", añadió.

Contador hizo referencia a la globalización del ciclismo en los últimos 10, 15 años: "Antes, en el pasado, la mayoría de los equipos tenían origen europeo y ahora hay más equipos de diferentes continentes que Europa. Creo que es algo bueno".

Sobre la celebración del Giro fuera de Europa, por primera vez en 101 años de historia, Contador resaltó el "desafío" que supone pero cree que con coordinación no afectará al estado físico de los corredores.

"El deporte quizá lo que puede hacer es que la unión de varios países, de varias culturas, vaya en la misma dirección y no creo que eso vaya a ser ningún problema para la carrera", consideró.

"El principal problema que habrá será obviamente la tensión como siempre hay en la primera semana de las grandes vueltas para no perder tiempo y estar bien colocado, y las posibles caídas, más que el peligro de las curvas", valoró.