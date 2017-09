Carlos Coloma: "El bronce de Río ha mejorado mi vida"

Madrid, 19 sep (EFE).- El ciclista Carlos Coloma, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en la modalidad de bicicleta de montaña, declaró este martes que el metal conseguido en la ciudad brasileña ha "mejorado" su vida.

El corredor riojano, de 35 años, reconoció que, aunque el triunfo olímpico ha mejorado su vida, "la dinámica sigue siendo la misma desde entonces", pese a los compromisos que ha tenido que atender.

"Después de la medalla los primeros meses han sido una vorágine de acontecimientos y de atender compromisos con patrocinios a los que no puedes decir que no, puesto que te han estado apoyando para conseguir éxitos", confesó.

Recientemente, Coloma lideró a España en el Mundial de ciclismo de montaña que se disputó en Cairns (Australia), en el que el resultado no fue el esperado.

"En el ránking mundial caí de posición hasta la veinticinco, lo que significa que en la salida pasas de la primera fila a la cuarta. El circuito era estrecho, era imposible adelantar y entré en un sendero saliendo desde atrás", confesó Coloma, que justificó el discreto resultado por el "percance" sufrido en su bicicleta.

"A partir de la segunda vuelta tuve un percance en la bici y no podía ir bien en los saltos ni en los pasos. Podía acabar entre el octavo o duodécimo, pero con el percance fue difícil. Ha sido complicado este año, pero el que viene prometo más batalla", declaró.

Carlos Coloma participó este martes en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en el que varios deportistas recibieron tarjetas médicas de Sanitas.