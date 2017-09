Mínguez dice que la crono es "muy exigente" y que a Castroviejo "no le va nada mal"

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El seleccionador español de ciclismo, Javier Mínguez, considera la contrarreloj individual elite masculina de mañana en Bergen (Noruega) como una prueba "muy exigente" para los corredores y que "no le va nada mal" al vizcaíno Jonathan Castroviejo, la principal baza española.

"Es una crono muy exigente en los primeros 28 kilómetros y mortal en los tres finales", con la subida al Monte Floyen, un alto de 3,4 km. al 9 por ciento y tramos del 10 en el acaba la carrera.

En declaraciones distribuidas por la Federación Española de Ciclismo, Mínguez apunta que, ante esa subida final, los grandes favoritos no son los grandes rodadores, o solo grandes corredores, sino, como es opinión general, corredores más completos como el holandés Tom Dumoulin o el británico Chrish Froome.

"(En la carreras que se llevan disputadas) las medias en la primera zona están siendo de 46 y 47 (km./hora), por lo que los rodadores puros como (el alemán Tony) Martin no van a sacar mucho a Froome o Dumoulin, que son los dos grandes favoritos", ha explicado.

"Y luego en la subida, sin ser una cronoescalada, lo pueden recuperar. Sé que los dos están para ganar, pero no conozco el estado de otros corredores. Y la diferencia entre estar bien o estar súper es lo que te puede hacer estar luchando por las medallas, como es el caso de Castroviejo, al que no le va nada mal", ha añadido.

Al respecto de la posibilidad de hacer un cambio de bicicleta al inicio de la última subida, Mínguez asegura que no tiene "nada que decir (a los corredores) en su decisión si van a hacer el cambio o no de bicicleta". "Los artistas son ellos y basta que les obligue a hacer algo que no tienen previsto para que mentalmente no sea lo mismo. Castroviejo ha subido con la cabra y ha ido bien hasta el final, por lo que entiendo su decisión de no cambiar", ha desvelado.

Y sobre la "logística" en ese punto de la selección española, al no poder subirse el alto en coche, ha adelantado: "Va a subir un mecánico con la bicicleta de repuesto por si hay algún problema".

"Aunque aún no hemos decidido cómo va a ser la logística, ya que tendrá que haber uno en cada coche en la primera parte, otra persona preparada en la zona del cambio de bicicleta y por último quien vaya en la moto", ha señalado.