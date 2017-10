El belga Laurens De Plus sale sin lesiones graves de una caída por un barranco

Roma, 7 oct (EFE).- El corredor belga Laurens De Plus (Quick-Step) sufrió un accidente este sábado, al caerse en un barranco tras perder el control de su bicicleta en una bajada, mientras competía en Il Lombardía de ciclismo, saliendo del peligroso lance sin lesiones graves.

"Acabamos de hablar con De Plus, quien afortunadamente no tiene lesiones graves tras el accidente de antes, y está siendo desplazado a un hospital", informó el equipo Quick-Step a través de su cuenta de Twitter.

De Plus ocupaba en ese instante la segunda posición (Quick-Step), detrás del francés Mikael Cherel (AG2R), cuando, en la bajada del Surmano, perdió el control y cayó fuera de la valla de protección, en la parte superior del barranco.

El ciclista belga, de 22 años, tiene contusiones en las piernas, pero los médicos que le socorrieron poco después del accidente constataron que no hubo lesiones graves.