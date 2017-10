Tremenda caída de De Plus en el Giro de Lombardía

Tremenda la imagen que ha dejado el Giro de Lombardía. El ciclista del equipo Quick Step Laurens De Plus ha perdido el control de su bicicleta y ha caído por un terraplén tal y como han captado las cámaras de Eurosport. Su equipo ha informado a través de Twitter de que el corredor no tiene lesiones graves.





We just talked with @LaurensDePlus, who fortunately has no serious injuries after that earlier crash and is on his way to the hospital.