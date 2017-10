Bakelants sufre siete fracturas en las costillas

Roma, 7 oct (EFE).- El ciclista belga Jan Bakelants sufre siete fracturas de costilla como consecuencia de la caída que sufrió este sábado durante la clásica Il Lombardía y permanece estable en un hospital de Como, según informa su equipo, el AG2R,

Bakelants se fue al suelo en el descenso de Sormano, en el km 200 de la carrera, en el mismo lugar que se cayó otro belga, Laurens De Plus (Quick-Step), que salió del lance sin lesiones graves.

El médico del AG2R, Eric Bouvat, comunicó que Bakelants está consciente y respira y se mueve sin dificultad, ya que las fracturas no han afectado a los pulmones. También sufre una fractura en la primera vértebra lumbar "que requiere un examen adicional", según el parte médico. El corredor pasará la noche en el hospital.

De Plus ocupaba en ese instante la segunda posición (Quick-Step), detrás del francés Mikael Cherel (AG2R), cuando, en la bajada del Surmano, perdió el control y cayó fuera de la valla de protección, en la parte superior del barranco.

El ciclista belga, de 22 años, tiene contusiones en las piernas, pero los médicos que le socorrieron poco después del accidente constataron que no hubo lesiones graves. EFE