Laia Sanz logra el mejor resultado de una mujer en el Mundial de Rallys cross

Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- La pilota española Laia Sanz, tercera en la segunda etapa y décima en la general provisional de motos del Rally de Marruecos, ha conseguido este sábado el mejor resultado de una mujer en el mundial de Rallys Cross-Country.

La piloto de KH-7 y Soficat Xerox ha terminado la jornada, neutralizada por las lluvias a partir del CP1, ha terminado a sólo 3 minutos y 37 segundos del vencedor del día, el francés Adrien Van Beveren (Yamaha).

La de Corbera de Llobregat se ha encontrado a gusto con el recorrido de la especial, "muy rápido, típico de desierto, con fuera pista y paso por ríos", describe. Eso le ha dado alas para imprimir un ritmo altísimo desde el comienzo que le ha permitido adelantar muchas posiciones desde el 14º lugar con el que ha comenzado el día, según informa su equipo.

"Estoy muy contenta, no tanto por el resultado, que también, sino por cómo he pilotado hoy. He disfrutado y he salido al ataque. Me he sentido más cómoda con la nueva KTM 450 Rally y los cambios que hemos hecho en la suspensión delantera. Voy cogiendo confianza y eso se nota. También hay que reconocer que el tipo de terreno era un poco más favorable para mí", comentó la 18 veces campeona del mundo.