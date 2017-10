Óscar Pujol no puede con Nibali en la carrera del "Medio millón de dólares"

El ciclista español Óscar Pujol ha quedado segundo en la Taiwán Kom, conocida como la carrera del "Medio millón de dólares", por detrás del italiano Vicenzo Nibali, campeón del Giro de Lombardía.

El corredor del equipo Ukyo era el actual campeón de la prueba, pero no ha podido revalidar el título. Eso sí, ha sido el único corredor que ha podido aguantar el ritmo a Nibali en la subida final, a más de 3.300 metros de altura.

"Me ha sacado diez segundos, he apretado pero no era capaz de reducir la diferencia. Le he tenido muy cerca durante un par de kilómetros, pero cada vez me sacaba unos segundos más hasta que he visto que era imposible cogerle y he levantado un poco el pie pensando en el domingo", ha relatado el vallisoletano.

Además, Pujol ha hecho autocrítica. "Creo que me ha faltado un poco más de chispa y ritmo de competición porque no he sacado los números del año pasado, pero estoy contento porque me he visto cerca de un corredor como él", ha dicho.

El corredor español no descansa y a partir del domingo estará disputando la Japan Cup, donde el año pasado quedó quinto.

Tras esta prueba, Pujol cerrará la temporada de carretera en el Tour de Hainan (China).

Después, comenzará la campaña de ciclocross.