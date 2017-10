Gaviria espera llevarse una clásica y ganar etapas del Tour de Francia en 2018

Medellín (Colombia), 27 oct (EFE).- El ciclista colombiano Fernando Gaviria aseguró este viernes que sus principales objetivos para el 2018 serán conquistar etapas en el Tour de Francia y ganar una carrera clásica.

"Nadie desea conseguir más victorias que yo, nadie se imagina lo que yo me planteo y lo que quiero ganar. Intentaré ganar en las tres grandes, espero algún día poder lograrlo", dijo Gaviria a periodistas en Medellín.

El ciclista del Quick-Step Floors, que obtuvo 14 victorias de etapa este año entre las que destacan cuatro fracciones del Giro de Italia y cuatro del Tour de Guangxi en China, espera ser el segundo colombiano que vista el maillot amarillo en Francia después de Víctor Hugo Peña, que lo portó en 2003.

"Con mi equipo estuvimos analizando las etapas de Tour de Francia. La primera es plana y cerca de la costa, quizá haya viento y se marquen diferencias. Hay que esperar, el tiempo qué dirá", comentó.

Gaviria subrayó que el cumplimiento de sus objetivos empieza con una "buena preparación para las clásicas", y agregó que en 2018, para mantenerse en la tónica de alcanzar victorias importantes, "quisiera ganar etapas en el Tour de Francia".

Por ello, decidió no concentrarse en un duelo individual con el alemán Marcel Kittel, al que considera un "gran corredor".

"No solo vamos él y yo, son 200 corredores y todos tienen posibilidades", afirmó.

Gaviria cree que se convirtió en uno de los ciclistas más ganadores de la temporada porque contó con "suerte" y ha "evolucionando de la mejor manera".

"Creo que conté con suerte porque en cada esprint nos jugamos la vida o una caída", dijo el colombiano, quien reafirmó que planea "cosechar más victorias" el año entrante.

El ciclista cafetero señaló además que sus triunfos en el Giro de Italia fueron lo "más especial" de la temporada, pues "disfrutó demasiado" subirse en cuatro ocasiones al podio.

Reveló que, como lo hizo en 2017, la próxima temporada la empezará en la Vuelta a San Juan en Argentina, competencia que "no es la más exigente", pero le servirá para despegar "cerca de casa" y continuar después con carreras como la clásica París-Roubaix, además del Tour de Suiza y el de Francia.

Gaviria, por último, valoró la decisión de su compatriota Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, de alternar el bicicrós con el ciclismo de pista, pues destaca su "cabeza fuerte".

"Si ella se lo planteó, estoy seguro de que es capaz de lograrlo", opinó.