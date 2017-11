Israel amenaza al Giro de Italia por diferenciar este y oeste de Jerusalén

Jerusalén, 30 nov (EFE).- Los ministros de Turismo y Cultura israelíes amenazaron hoy con retirarse del Giro de Italia 2018, cuya primera etapa comienza en Jerusalén, por diferenciar en su promoción la parte occidental de la ciudad de la oriental, que la comunidad internacional considera territorio palestino ocupado.

"En el caso de que no haya cambio en la página web de la competición, que define el punto de partida de la carrera como Jerusalén Oeste, el Gobierno de Israel no estará involucrado en el evento", declararon de forma conjunta en un comunicado la titular de Cultura y Deporte, Miri Regev, y el de Turismo, Yariv Levin.

Ambos ministerios son los anfitriones de la competición deportiva que fue presentada a bombo y platillo el pasado mes de septiembre en Jerusalén y que comenzará el próximo 4 de mayo con una contrarreloj cuyo trazado se desarrolla por la parte occidental de la Ciudad Santa.

"En Jerusalén, la capital de Israel, no hay este y oeste. Hay una sola Jerusalén. La publicación viola el acuerdo hecho con el Gobierno israelí. Si la publicación no cambia, el gobierno de Israel no participará en el evento", añade el comunicado.

Israel considera Jerusalén una ciudad indivisible desde que ocupará la parte oriental en la Guerra de los Seis Días de 1967 y la anexionara en 1980, en un movimiento unilateral no reconocido por la comunidad internacional, que niega la soberanía israelí en la zona este.

Además define toda la urbe como su "capital eterna", aunque los países no la reconocen como tal y trasladaron sus embajadas tras la anexión a Tel Aviv y sus alrededores dadas las implicaciones políticas, al tiempo que los palestinos reclaman la parte oriental como capital de un futuro Estado.

Se esperaba que esta fuera la primera vez que el Giro de Italia comenzase fuera de las fronteras europeas, como una apuesta por la internacionalización de esta competición deportiva que en su edición 101 recorrerá Israel de norte a sur durante los tres primeros días.

Ayer, miércoles, se presentó en Milán el recorrido oficial del Giro y las nuevas promociones que aparecen en las páginas oficiales y en el canal de vídeo de YouTube denominan el punto de partida como "Jerusalén Oeste", lo que ha desatado la polémica.

La promoción oficial tiene lugar después de una intensa campaña del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS) hasta que cese la ocupación de los territorios palestinos.

Recientemente, 120 grupos de Derechos Humanos y asociaciones firmaron una carta en la que pedían la cancelación del lanzamiento del Giro en Jerusalén por "sus graves y crecientes violaciones del derecho internacional y los derechos humanos de los palestinos" y para no normalizar las relaciones con un país que mantiene una ocupación militar.