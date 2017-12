El colombiano Gaviria empezará la próxima temporada en la Vuelta a San Juan

Redacción deportes, 8 dic (EFE).- El colombiano Fernando Gaviria, esprinter del Quick Step, comenzará la próxima temporada en enero en la Vuelta a San Juan, informó la formación en un comunicado.

Gaviria, de 23 años y con 14 triunfos en el año que ahora termina, participará en la prueba argentina antes de competir en la edición inaugural de la Colombia Oro y Paz.

"Correr en Argentina es algo muy especial para mi, porque fue aquí donde se me abrió la puerta a un contrato profesional en 2015. Gané cinco veces en mis anteriores participaciones. Me gusta todo, desde la carrera hasta el fantástico apoyo y la cálida bienvenida que siempre recibimos por parte de los aficionados", señaló respecto a su participación en esta prueba, que tendrá lugar entre el 21 y el 28 de enero.

Entre el 6 y el 11 de febrero tiene previsto competir en la nueva prueba Colombia y Paz, algo que le produce mucho orgullo, ya que correrá delante de su familia, amigos y compatriotas.

"He corrido aquí una vez en el pasado, en los Campeonatos Nacionales de la temporada pasada, pero esta vez será una historia completamente diferente y pensar en ella me da mucha alegría; es algo con lo que he soñado cuando era más joven. Todavía faltan algunas semanas para el inicio de la temporada, pero ya estoy contando los días que me quedan para competir en mi país", añadió Gaviria, quien el día 9 de enero asistirá a la presentación de su equipo en Calpe (España), antes de volar a Sudamérica para comenzar su tercera temporada en el Quick-Step Floors.