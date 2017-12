Unzue: "El líder histórico es Quintana, pero la carretera decidirá"

Eusebio Unzue, director del Movistar, contará con Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa como líderes para el Tour de Francia, el gran objetivo del año, pero precisó que aunque, aunque hay que respetar la trayectoria "histórica" del colombiano, "será la carretera la que finalmente decida".

"Los galones los da el factor histórico, aunque la carrera pone a cada uno en sitio. Quintana en 6 años ha hecho podio en todas las vueltas y merece un respeto, Mikel viene explotando año tras año y tiene experiencia y convencimiento de que puede hacer grandes cosas", dijo Unzue en la presentación este jueves en Madrid del equipo ciclista.

El responsable del Movistar aseguró que "de momento irán los tres líderes al Tour para intentar ganarlo". "Es un objetivo que nos falta y podemos soñar con ello. Quintana es un corredor confirmado, Alejandro está recuperado y Landa viene mostrando grandes detalles en las ultimas temporadas", añadió.

Preguntando sobré qué pasará cuando se complique la situación en carrera con ambiciones chocantes, Unzue se remitió al momento por llegar. "En una situación complicada de carrera veremos cómo está cada uno, cómo se presenta a la carrera, si van a coincidir con objetivos comunes... eso es difícil, pero tener varias bazas tiene un gran valor estratégico. Hay que apoyar a uno u otro porque solo gana uno, A ver cómo llegan esos momentos", explicó.

"No obstante", añadió Unzue, "la suerte para el ciclismo español es que tenemos a un corredor con potencial para las grandes vueltas".

Sobre el cambio que reducirá los equipos de 9 a 8 corredores en carrera, Unzue se mostró partidario de la idea, pero lamentó que no se puedan hacer cambios "como en otros deportes". "Que salgan 8 no representa ningún problema, pero si alguien enferma compites en inferioridad. Se debería poder cambiar, como en otros deportes. Espero que el ciclismo avance en este sentido. Además es duro para los patrocinadores perder corredores y fastidiar una carrera de tres semanas. ¿Por qué no sustituir?", se preguntó.

Ante la disputa del Mundial de Inssbruck (Austria), Unzue tiene claro que la Vuelta será el punto de paso ideal para disputar la cita del arcoiris. "El Mundial ha despertado interés, será duro con 5.000 metros de desnivel. La Vuelta será una buena prueba preparatoria, todos quieren estar en Innsbruck. La Vuelta es ideal, casi un paso obligado. Trataremos de que puedan estar los que aspiren al Mundial", concluyó.