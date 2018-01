Gaviria no perdona el primer esprint y estrena el liderato en San Juan

Pocito (Argentina), 21 ene (EFE).- El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step Floors) cumplió con el pronóstico en la primera etapa de la Vuelta a San Juan y se alzó con un incontestable triunfo que le permitió estrenar de manera brillante la temporada y enfundarse el maillot de líder de la prueba.

En un esprint con muchos candidatos y disputado hasta la misma línea de meta, el "Misíl de La Ceja", de 23 años, volvió a demostrar que Argentina le trae suerte y siguió con la racha de triunfos en su país talismán. Apareció a falta de 200 metros para imponerse con autoridad por delante de los italianos Niccolo Bonifazio (Bahrain) y Matteo Pelucchi (Bora).

El español Manuel Peñalver (Trevigiani) alcanzó una meritoria décima plaza y se clasificó como mejor sub.23 de la etapa.

Con un tiempo de 3h 15.23 en los 148,8 kilómetros de recorrido, Gaviria siguió la tradición victoriosa en el país que lo "descubrió" en 2015, cuando en San Luis batió dos veces a Peter Sagan y Mark Cavendish. Un año después celebró una etapa y en 2017, ya en San Juan, otros dos laureles.

Gran inicio de temporada para el corredor reclutado por el Quick Step en 2015, imparable en su progresión y futuro inmediato entre los velocistas del pelotón. En su reciente debut en el Giro cosechó 4 etapas y la maglia por puntos y ahora apunta esta temporada al Tour, donde espera ganar "en a mejor carrera, donde todos quieren ganar".

"Todo salió como queríamos, esperamos los movimientos de los demás equipos y salté en su momento. Ganador y líder está bien, pero quedan más etapas. Tendré más presión pero intentaré repetir", dijo Gaviria en meta.

La primera jornada vivió la retirada del italiano Vincenzo Nibali antes de la partida debido a una gastroenteritis que le produjo vómitos y fiebre alta. El nombre más ilustre fuera de combate antes de saltar al ring. Un virus que también afectó al ucraniano Mark Padun, compañero del "Tiburón" en el Bahrein.

Ya en faena no faltaron los valientes de turno. Siete corredores se juntaron en el kilómetro 20 para soñar un buen rato. Adrián Richeze (V.Fátima), Duilio Ramos (Argentina), Daniel Juárez (Mardan), Juan Melivillo (Pocito), Facundo Cattapan (Rawson), Victor Olivares (Chile) y Pablo Anchieri (Uruguay) fueron los anónimos protagonistas.

Nunca permitió el pelotón una diferencia superior a los 3 minutos. El Quick Step y el Trek demostraron que tenían ganas de estrenar el liderato, pero fueron muchos los que pujaron en cabeza. A 19 de meta se acabó la victoria, poco antes de la última vuelta al circuito de Pocito, municipalidad cercana a San Juan

El colombiano Pantano se dejó el alma tirando en cabeza para Nizzolo, Óscar Sevilla tensó con el Medellín, pero el Quick Step no perdió los nervios. Llevaba el caballo ganador y espero a 300 metros de meta para que Richeze lanzara a Gaviria para no volver a mirar atrás. El colombiano no tuvo problema. Una explosión marca de la casa dejó claro quién es el esprinter del futuro.

Este lunes se disputa la segunda etapa con salida y llegada en Peri Lago Punta Negra, de 149,9 kilómetros.