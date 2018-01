Bardet quiere que el pelotón se pronuncie sobre el caso Froome

El francés Romain Bardet, que hace unos días se mostraba, a título personal, favorable a la suspensión del británico Chris Froome, tras su control antidopaje anómalo en la pasada Vuelta a España, pidió este jueves que todo el pelotón se pronuncie sobre el asunto.

"Creo que el conjunto de los actores del pelotón debe tener una posición sobre el asunto y decidir el bien común de nuestro deporte", afirmó el ciclista, tercero de la pasada edición del Tour de Francia y segundo de la anterior.

El ciclista del AG2R indicó que las consecuencias del caso Froome, que dio una tasa de salbutamol del doble de lo permitido, influirán "en el futuro de todo el ciclismo, que está en juego".

Bardet aseguró carecer de elementos para poder valorar el caso y reconoció que su toma de posición hace una semanas en favor de una sanción a Froome "pudo sorprender".

"No me puedo imaginar que un corredor con esa dosis de salbutamol sea absuelto", afirmó al diario "L'Équipe", al tiempo que consideró "catastrófico" que el caso no se haya cerrado antes del inicio del próximo Tour.

Bardet señaló que pese a la "buena fe" de Froome, "cuando el nivel se supera los reglamentos prevén una sanción", y se sumó así a otras figuras del pelotón que pidieron suspender al británico, como el italiano Vincenzo Nibali, el holandés Tom Dumoulin o el belga Jan Bakelants.