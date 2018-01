Sevilla: "Me gustaría ser director deportivo, sería lo ideal"

El español Óscar Sevilla (Medellín), segundo en San Juan por segundo año consecutivo a los 41 años de edad, calificó de "muy positivo" su podio, aclaró con vistas a su futuro que "lo ideal sería ser director deportivo" y pidió que "los expertos aclaren el caso de Chris Froome antes que prejuzgarlo".

"El balance de la Vuelta a San Juan es muy positivo y estoy contento conmigo y con el equipo. Ha sido una prueba dura, con etapas de viento, la crono, la montaña del Colorado...valoro el segundo puesto, aunque, claro, me hubiera gustado ganar"

La jornada del Colorado quedará en la memoria de Sevilla, ya que en el ascenso fue donde el argentino Gonzalo Nájar sorprendió a los favoritos para ganar la etapa y la Vuelta.

"La verdad es que dio una exhibición subiendo. Es un corredor joven y puede ser una revelación, pero hay que seguir su evolución. El corredor sudamericano puede ser muy bueno, pero la fama o el dinero le puede relajar y esa falta de disciplina, de sacrificio les puede perjudicar", explicó.

Preguntado por el caso del británico Chris Froome, en espera de conocer la resolución de la UCI por su positivo por salbutamol, el ciclista manchego lo calificó de "malo para el ciclismo", pero considera que "los expertos deben clarificar qué pasó antes de que las autoridades tomen una decisión".

"Al final han hecho el anillo tan estrecho que no sabemos qué ha pasado. Los especialistas deben aclarar el asunto y evitar que todo el mundo se ponga a opinar. El tema es muy negativo porque se habla mal del ciclismo", dijo.

"Este deporte", añadió Sevilla, "es muy bonito, pero no siempre se le dispensa un trato igualitario. Si un futbolista juega infiltrado no pasa nada, incluso se le considera un artista; si eso lo hace un ciclista lo señalan".

Sevilla considera que hay que "evitar las presiones mediáticas" ante el caso de un corredor "que se entrena como una máquina, se sacrifica. Creo que no se le debe juzgar hasta el final".

Aunque las ganas de entrenar "con más ilusión cada día" le siguen motivando, Óscar Sevilla ya apunta a un futuro que le pueda resultar atractivo.

"Me gustaría ser director deportivo, ese sería el ideal, poder trabajar en este deporte que tanto me apasiona, poder estar en las carreras y aportar la experiencia de tantos años de profesional. Creo que sé transmitir, conozco este ambiente. De todas las formas el futuro tampoco me quita el sueño", dijo Sevilla momentos antes de tomar la salida de la última etapa.

Después de 20 años de profesional y 41 años a cuestas llevados con alegría y "mentalidad colombiana de tratar ser feliz día a día", Sevilla considera que ha aprendido de las cosas buenas que le han sucedido en su amplia trayectoria, "y también de las malas".

"Hay que vivir el presente y aprender del pasado, pero sin mirar demasiado atrás. A veces, hablando de posturas ante la vida, veo que los españoles sacamos problemas de donde no hay y nos complicamos la vida, sin embargo los colombianos disfrutan el día a día, relativizan las cosas, se ríen. Yo me siento feliz viviendo al día, disfrutando de mi familia, del ciclismo y de los amigos".

Sobre el futuro del ciclismo español, Sevilla señaló el final de una generación de la que solo queda Alejandro Valverde, en la que se encontraban Alberto Contador y "Purito" Rodríguez y recordó que llega una nueva con ciclistas como Marc Soler y Enric Mas.

"Falta motivación entre los corredores jóvenes, que se quieran dedicar a un deporte tan sacrificado con buenos espejos ante ellos. Yo fui ciclista porque veía a mis ídolos por televisión",

Ante su próxima participación en la carrera Colombia Oro y Paz, Sevilla acude a "hacerlo bien" en una prueba en la que destaca "la gran calidad de los participantes, sobre todo de los colombianos, con Nairo Quintana, Sergio Henao o Rigoberto Urán", entre otros.