Contador sobre la investigación a Froome: "Tendría que resolverse más rápido"

Alberto Contador, triple ganador de la Vuelta Ciclista a España, evitó pronunciarse este lunes sobre la participación en la Ruta del Sol andaluza de Chris Froome y declaró que los casos de posibles violaciones antidopaje, como la del británico, "tendrían que resolverse más rápido".

Froome está bajo investigación porque en un control de dopaje durante la última semana de la Vuelta a España, que terminó ganando, arrojó niveles de salbutamol (medicamento contra el asma) que doblaban lo permitido, por lo que se arriesga a ser descalificado y suspendido.

Mientras, Froome ha decidido debutar esta temporada en la Ruta del Sol, algo que Contador no quiso entrar a valorar. "Me centro únicamente en mi equipo. Los que tienen que responder son las personas que gestionan este deporte. Esto tendría que resolverse mucho más rápido. Es malo para todos que una situación como esta se dilate en el tiempo", dijo Contador.

El deportista madrileño, que se retiró como ciclista profesional en 2017, afronta una nueva etapa con su Fundación y con la gestión de tres equipos, uno de ellos de categoría continental.

"Me cuesta cambiar el chip de mi etapa profesional. Hace unos días estuve viendo a los chicos en la Vuelta a Valencia y me costaba porque me encuentro bien físicamente, me gusta la competición y en cierto modo lo echo de menos", confesó.

"Aun así estoy contento con esta nueva etapa porque el proyecto es ilusionante y seguimos creciendo", declaró Contador, tras presentar a sus equipos en el teatro Francisco Rabal de Pinto.