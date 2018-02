Nairo Quintana descarta una fractura tras una caída en la carrera Colombia Oro y Paz

Palmira (Colombia), 6 feb (EFE).- Nairo Quintana descartó hoy una fractura tras sufrir una fuerte caída en la ciudad de Palmira a falta de cinco kilómetros para terminar la primera etapa de la carrera Colombia Oro y Paz.

"Hoy he tenido una lamentable caída, no es nada agradable ni para mí ni para todos. Pero bueno, he librado bastante bien, no tengo ninguna fractura, sólo algunas quemaduras, laceraciones y espero poder estar bien para estos días que vienen y tener más cuidado", dijo Quintana en un video difundido por su equipo, el Movistar.

Según el parte médico, el colombiano sufrió un trauma en uno de sus glúteos, así como excoriaciones en el muslo y el tobillo izquierdos.

A falta de cinco kilómetros para el final, Quintana se cayó y su hermano Dayer le entregó su bicicleta y finalmente pudo enlazar con el lote principal.

El jefe de filas del Movistar llegó con el mismo tiempo del ganador de la fracción, el velocista Fernando Gaviria, del Quick Step.