Pereiro:"Froome tendrá complicado demostrar su inocencia"

El exciclista español Òscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006, considera que el "boom mediático" hará que el británico Chris Froome, pendiente de una resolución de la UCI por su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta, "hará que le resulte complicado demostrar su inocencia".

Según Pereiro, "el tema de Froome "se parió mal desde el primer minuto, ya que con la influencia que tiene, como en su momento la tuvo Contador, la UCI debió tener mas hermetismo y actuar de forma mucho más segura y fiable en el momento que sacar la noticia".

"Está todo muy intoxicado, hay una información real de una tasa de salbutamol más elevada de la permitida, pero se habla de positivo y de sanciones cuando el control anómalo no está considerado positivo. Desde el momento que se hace publico el tema es mucho más complicado cerrarlo de manera satisfactoria para el propio Froome", indicó.

El exciclista gallego, embajador de la firma de neumáticos Continental en España, patrocinador de la Vuelta 2018, para actividades de ciclismo, aseguró que "si Froome podía solucionarlo por la vía administrativo cada vez parece más difícil que pueda conseguirlo".

Según Pereiro, la noticia que no se tenía que haber filtrado hasta que hubiera sido o no sancionado.

"No ha dado positivo para la UCI y es un control que tiene que defender. Ha dado una tasa elevada de un producto permitido. Hubo casos en el pasado que dando un resultado más bajo fueron sancionados y que dando más se libraron de la sanción. Si está autorizado para el uso de un producto que tome lo que quiera, si no que no se lo permitan", dijo.

Pereiro dijo ver en Froome a "un corredor súperseguro de que no ha hecho nada prohibido y que confía en su inocencia, si no fuera así no hubiera salido en la Vuelta a Andalucía".

El vencedor del Tour 2006 cumplirá con las funciones de embajador de Continental, la marca que suministra neumáticos a ocho equipos de la UCI World Tour y que también patrocinará el Tour de Francia los próximos cinco años.