Nicolás Sessler, el único ciclista profesional de Brasil, sueña con la Vuelta

Sabugal (Portugal), 15 abr (EFE).- El corredor brasileño del Burgos BH Nicolás Sessler, el único ciclista profesional en activo de su país, sueña con levantar la bandera de Brasil durante la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España.

Sessler se mostró muy motivado durante una entrevista con la Agencia EFE en Portugal, con motivo del Gran Premio Internacional Beiras e Serra de Estrela que finaliza este domingo, ya que hace dos años dejó la disciplina de bicicleta de montaña y afronta su primer año de profesional con el reto de correr la ronda española.

Pregunta: ¿Cómo fue su fichaje por la escuadra del Burgos BH?

Respuesta: Yo empecé en el "mountain bike" y llevo en realidad dos años haciendo carretera, éste es mi primer año profesional. El año pasado estaba corriendo en aficionado con el equipo Lizarte, una escuadra muy importante de Pamplona.

P: ¿Y cómo es que llegó a España?

R: Antes vivía en Bélgica, viví en ese país hasta hace dos años. En Brasil nunca corrí ciclismo de carretera, sólo practicaba el ciclismo de montaña. Hasta 2014 viví en Brasil, donde hacía ciclismo de montaña y ese año me fui a Bélgica para correr en un equipo de "mountain bike", pero también empecé a hacer carretera. Y el año pasado me fui a Pamplona, donde estuve residiendo y ahora he empezado la temporada con el Burgos BH.

P: Supongo que en mente está el reto de hacer un buen papel en la Vuelta a España, tras ser uno de los cuatro equipos invitados.

R: Yo tengo 23 años. La Vuelta a España está ahí porque nos hicieron -al Burgos BH- la invitación esta semana para correrla y es un reto para todo el equipo y para mí grandísimo. Estamos todos muy contentos con la invitación y, además, hay que demostrar que tenemos el nivel y que lo merecemos. Lo vamos a hacer muy bien.

P: ¿Ya tiene confirmación del Burgos BH de que será uno de los corredores que esté en la Vuelta a España?

R: No la tengo segura aún. Tengo que luchar aún por mi sitio en la Vuelta a España. Tenemos a gente muy buena como Jesús Ezquerra, Jordi Simón, Diego Rubio, que tienen mucha más experiencia y yo como "neoprofesional" tengo que demostrar a lo largo del año que merezco este sitio.

P: Tiene el reto de representar en la Vuelta a España al Burgos BH pero también a su país, Brasil.

R: Si puedo estar allí y levantar la bandera de Brasil como el único brasileño en profesionales este año sería para mí un sueño.

P: ¿Pero no hay más ciclistas profesionales en todo el mundo de su país?

R: Sería el único brasileño en la Vuelta y desafortunadamente el único brasileño en el ciclismo profesional, no hay otros.

P: ¿Por qué no hay más ciclismo profesional en Brasil?

R: Hay mucha afición, hay algunas carreras, pero el problema es que allí la estructura sufre un poco. Hay menos cultura, no es como en España y muchas veces no hay patrocinio, la crisis y esos temas que ya conocemos.

P: Como corredor, ¿cómo se definiría?

R: Seguro, soy un escalador. Y como joven profesional aún me voy descubriendo un poco, porque en el ciclismo profesional al que acabo de llegar todo es nuevo para mí y cada día voy aprendiendo y buscando mejorar y ganar experiencia.