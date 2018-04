Alberto Contador: "Marc Soler podría hacer algo grande en el Giro"

Madrid, 26 abr (EFE).- El exciclista español Alberto Contador aseguró que Marc Soler (Movistar) "podría hacer algo grande" si finalmente fuese inscrito para participar en la edición número 101 del Giro de Italia, la cual arrancará desde Israel, por primera vez fuera de Europa, el próximo 2 de mayo hasta el día 27.

"La participación española no está cerrada aún. Movistar no termina de desvelar quiénes serán los corredores que van a participar en el Giro. No sabemos si a Marc Soler finalmente lo inscribirán, pero creo que el sería un corredor que podría hacer algo grande en la general", indicó el madrileño este jueves durante la presentación de la cobertura que prepara Eurosport para la nueva temporada ciclista, en la que Contador formará parte del grupo de comentaristas.

En referencia a los demás competidores españoles, el triunfador de las ediciones del Giro de Italia 2008 y 2015, agregó que considera "que hay bastantes oportunidades de conseguir victorias por etapas; pero en cuanto a la general, creo que es más complicado".

Contador recordó momentos de su trayectoria deportiva y aseguró que el Giro de Italia "es la carrera más bonita que hay" y la que más echa de menos. "El ciclista cuando está ahí lo único que respira es un público que vive la carrera con una emoción enorme. Siempre que he estado allí, la experiencia ha sido inmejorable" señaló.

Asimismo, Contador explicó que aunque el británico Cris Froome y el holandés Tom Dumoulin "tienen un punto favorable a ser favoritos", el italiano Fabio Aru es un "actor secundario que siempre se transforma en el Giro" y cuenta con un equipo que "seguramente va a dar muchísima batalla".

En cuanto al Tour de Francia, que se disputará del 7 al 29 de junio, el madrileño sostuvo que los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa prometen una buena actuación. "Van a ser protagonistas, y hasta me atrevería a decir que van a ser favoritos", expresó.

Contador se sumó recientemente, junto al periodista Javier Ares, al grupo de comentaristas expertos de Eurosport, por lo que participará en la cobertura de esta nueva temporada ciclista.

"Para mí es un placer formar parte de este equipo. Me siento cómodo. La experiencia siempre viene bien. Hay ciertas cosas que tienes que aprender y afortunadamente hay muchos profesionales en la cadena de quién aprender y estoy orgulloso de ello", confesó el exciclista; que debutó como comentarista en la cadena televisiva el pasado 7 de marzo, con la Tirreno-Adriático.

La llegada de Ares y Contador al equipo de comentaristas, aunada a la cobertura y transmisión de más de 2 mil 500 horas y más de 100 carreras, han sido "la carta de presentación" de Eurosport para introducir lo que será su trabajo en esta nueva temporada.

"Se trata de la mejor cobertura de nuestra historia, y es una muestra de la apuesta que está haciendo Eurosport por el deporte en España. La incorporación de Javier Ares y Alberto contador nos hace dar un salto cualitativo para completar un equipo increíble", aseguró el director general de Discovery para España y Portugal, Antonio Ruiz.

En este sentido, Ruiz destacó que Eurosport es "sinónimo de ciclismo con mayúsculas", y aseguró que son "prescriptores de este deporte", por lo que cada año dan "un paso más al ofrecer a los espectadores más carreras, más horas y más comentaristas de gran nivel".

Por su parte, el periodista Javier Ares se mostró orgulloso por formar parte de Eurosport y compartir espacio con Contador. "Es una experiencia nueva, pero no tan diferente. A fin de cuentas llevamos toda la vida haciendo ciclismo. El ciclismo hay que verlo en la televisión. La mayoría de las retransmisiones ciclistas son un verdadero espectáculo", señaló Ares, que resaltó de Alberto su "rapidez y soltura extraordinaria" para adaptarse a la televisión.

Finalmente, el comentarista y exclicista madrileño Eduardo Chozas, manifestó su deseo por que todos los corredores españoles puedan conseguir victorias por etapas en esta temporada.

"El Giro es una carrera difícil de ganar. Tiene etapas difíciles. Tiene muchas montañas y emboscadas. Ojalá sean protagonistas los españoles y ganen etapas, ya lo veremos. Son muy buenos todos los que participan pero hay caídas, hay abanicos y pierdes minutos", sostuvo Chozas.