Enric Mas: "Me queda mucho para ser líder, pero trabajo para serlo"

El español Enric Mas (23 años, Artá, Baleares), acabó "contento" la primera parte de la temporada en la Lieja-Bastoña, donde fue pieza clave para otro triunfo del Quick Step, donde rodeado de figuras como Philippe Gilbert o Julian Alaphilippe aprende sin prisa y convencido de que "dentro de unos años podré ser el líder de un equipo".

Mas se dejó ver en los prolegómenos de la marcha cicloturista Mallorca 312 que se celebró este sábado con 8.000 participantes en las carreteras mallorquinas. El corredor del Quick Step habló con EFE del comienzo de la temporada y de sus proyectos futuros, con el sueño de debutar pronto en el Tour de Francia, su carrera favorita.

"Estoy contento con la primera parte de la temporada. Tuve un comienzo complicado porque me caí en casa jugando con el perro y me hice un corte en la rodilla que me retrasó la preparación. En Australia, Murcia, Almería y Abu Dabi me costó entrar en forma, eran carreras cortas pero no tenia ritmo".

Tras el percance doméstico Mas se centró en la preparación de fondo para las clásicas y poco a poco fue mejorando.

"En la Volta a Cataluña lo pasé mal porque hizo mucho frío, pero luego en el País Vasco ya me encontré bien y pude hacer bien las clásicas".

Mas recordó su victoria en la "Itzulia", en un lugar tan simbólico como Arrate, de momento la única que figura en su trayectoria profesional.

"Ganar en Arrate supuso otro pasito más en mi carrera. Llevo toda la vida soñando con una victoria así, en profesionales, y lo conseguí en una meta especial, donde dicen que solo ganan los campeones. Supuso cumplir un sueño. A lo mejor solo me quedo con esta victoria, pero aquella experiencia fue maravillosa y ya no me la quita nadie".

De momento, el corredor de Artá viste el maillot del Quick Step, una de las formaciones más potentes del mundo, al lado de figuras del pelotón como el belga Philippe Gilbert, el francés Julian Alaphilippe y el luxemburgués Bob Jungels, a quien el mallorquín ayudó el pasado domingo a adjudicarse la Lieja Bastoña Lieja

"A lado de todos mis compañeros del Quick Step me encuentro muy feliz, tenemos un ambiente fenomenal y los considero algo más que simples compañeros. Cuando me mandan tirar en el pelotón lo hago con gusto. Trabajar para ellos es un lujo y lo hago con todo el alma", explicó.

A sus 23 años, Enric Mas está señalado como uno de los ciclistas que deben liderar el futuro del ciclismo español, aunque la función de líder aún la ve algo lejana.

"Si la victoria de Arrate fue un sueño, otro sueño es llegar a liderar un equipo, pero para eso me faltan varios años. Tengo mucho que entrenar y mucho que aprender. Ya sé que Alberto Contador dijo que era su sucesor, pero hay que tener paciencia",

Aunque Mas no oculta su admiración por el campeón madrileño, también tiene claro que debe tener su propia personalidad.

"Me miro en Alberto porque cuando empecé veía sus victorias en televisión. No me quiero parecer a él, yo soy Enric Mas y él Alberto Contador. Eso sí, tenemos la misma mentalidad".

Mas explicó a EFE tras un acto de la prueba cicloturista Mallorca 312 que su idea para este año era acudir al Tour de Francia, pero el consejo de técnicos y compañeros diferían de su opinión.

"Pedí ir al Tour de Francia, pero compañeros y técnicos me han aconsejado probar primero en Giro y Vuelta intentando la general y en un año o dos ir al Tour. Creo que el consejo es acertado".

El corredor de Artá es partidario de "ir despacio" en su progresión profesional.

"Hay que ir paso a paso, Normalmente los corredores explotan con 26 ó 27 años y eso es la edad normal. Hay algunos que lo hacen a los 23 y luego se estancan. Prefiero ir despacio y no acelerar demasiado y luego quedarme por el camino".

En cuanto al futuro del ciclismo español, y tras la retirada de Purito Rodríguez y Contador, el ciclista mallorquín se mostró confiado y optimista.

"Creo que hay mucho futuro, con corredores de nivel como Mikel Landa, Marc Soler, Jaime Rosón...creo que podremos disputar las grandes vueltas. De hecho Landa fue cuarto en el Tour. El legado de Contador y Purito es amplio y será complicado igualar sus marcas, pero yo trabajo para ser alguien en el ciclismo".

Mas desvela su sueño como profesional: el Tour de Francia, por delante de cualquier clásica.

"Un Tour equivale a 5 Liejas. Si lo ganas eres el amo del mundo", concluyó.

Carlos de Torres