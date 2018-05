Aru y Pinot esperan destacar en el Giro 2018

Redacción deportes, 3 may (EFE).- El italiano Fabio Aru (Emirates), con dos podios en el Giro, y el francés Thibaut Pinot (Groupama FDJ) esperan confirmar en la 101 edición de la carrera rosa que comienza este viernes en Jerusalén el salto de calidad que les permita luchar por lo más alto del pido, ante rivales como el holandés Tom Dumoulin, defensor del título, y el británico Chris Froome.

"Para mí es una encrucijada en mi carrera, el momento adecuado para ganar el Giro. Nunca me sentí joven porque he corrido siempre con responsabilidades, aunque sin estrés, casi desde el principio, de hecho, desde 2014. En nuestro equipo, siento la serenidad y la armonía para hacerlo bien", dijo el ciclista sardo.

Según Aru, en el Giro habrá 15 corredores luchando por la general, que no quedará resuelta en la etapa del Zoncolan.

"Además de Pinot, Pozzovivo y López, que estuvieron en gran forma en el Tour de los Alpes, y Froome, que estaba en una condición similar a la mía, están Chaves, Simon Yates, Bennett y Woods, que se encuentran entre los escaladores a tener en cuenta. No creo que el Zoncolan o el Jafferau decidan la carrera. Las 21 etapas serán importantes", explicó.

Fabio Aru avisó de la alta temperatura de Israel, por lo que "habrá que prestar atención a la hidratación", además del viento que podría ser clave en la segunda y tercera etapas.

"La contrarreloj de apertura tiene un recorrido complicado, con muchos altibajos. Tenía muchas ganas de volver al Giro".

Por su parte, Thibaut Pinot, reciente ganador del Tour de los Alpes, espera no perder tiempo en las etapas contrarreloj y anuncia que atacará en las montañas.

"El año pasado perdí algo de tiempo en las contrarreloj y estuve un poco enfermo en la segunda semana. Este año, espero no perder nada para poder subir al podio", señaló.

Su reciente triunfo en los Alpes motiva al francés, aunque no lo considera un factor decisivo.

"Es genial haber ganado el Tour de los Alpes, derrotando a Froome, López y otros, pero la forma de cada corredor puede ser diferente quince días antes de una grande. No me dejaré llevar por este resultado. Quizás mis rivales me marcarán más. Lo más importante es que quiero estar en gran forma para atacar en las montañas ", concluyó.