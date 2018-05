Zubero gana en la etapa de navegación y Betalú deja sentenciada la Titan

Merzouga (Marruecos), 3 may (EFE).- El ciclista vasco Julen Zubero ha sido el ganador al esprint en la quinta etapa de la Gaes Titan Desert Garmin, penúltima de la prueba y que constaba de 94 kilómetros de navegación con salida y llegada en Merzouga.

El catalán Josep Betalú, líder de la edición, ha dejado prácticamente sentenciada la carrera a falta de la etapa final de mañana.

Julen Zubero, al que siempre se le había resistido esta etapa en la Titan, ha sido el quinto vencedor en la actual edición, tras las victorias de Josep Betalú (primera), Guillem Muñoz (segunda), Ignacio Gili (tercera) y José Luis 'Selu' Gómez (cuarta).

La quinta y penúltima etapa, además, ha generado importantes movimientos en la general, ya que Ramón Sagués ha pasado a ser segundo (a 19:07 de Betalú) y Julen Zubero ahora es tercero (19:17). Cede el podio Guillem Muñoz, que cae a la quinta posición.

La jornada era una crono para los veinte primeros, y las tres primeras mujeres, ya que todos han salido con una diferencia de 30 segundos. Al paso de todos ellos, ha arrancado el pelotón.

Era una etapa de navegación pura, en la que los ciclistas tenían la obligación de pasar por los cuatro controles de paso y tres de hidratación. El recorrido quedaba a su conveniencia, ofreciendo un escenario incierto, en el que no solo las fuerzas, ya justas a estas altura, sino la orientación y la navegación iban a ser determinantes. La prueba, además, contaba con el aliciente de bonificaciones en la general para los tres primeros.

La carrera se puso en marcha a las 7:45 horas con el líder Josep Betalú, dos veces ganador de la Titan, partiendo en cabeza, pero un error en la navegación le llevó a recorrer de más 2,5 kilómetros, hasta que pudo contactar con Ignacio Gili, con quien lideró la carrera hasta que el argentino emprendió una trazada que Betalú no quiso seguir.

Gili, primer ganador en la Titan con una bicicleta de ruedas anchas (fatbike), cometió un error de navegación, ya que tras desmarcarse de Betalú acabó descolgado.

Betalú tiró solo hasta que se dejó atrapar por Julen Zubero, Ramón Sagués y Roberto Bou. En el control de paso 3 este grupo ya sacaba al quinto clasificado, Moisés Dueñas (tercero en el general), 3:30 segundos, y al quinto, Ignacio Gili, 3:45.

En el control de paso 4, en el kilómetro 71, la distancia de los cuatro primeros respecto al quinto clasificado, Dueñas, se había incrementado a 4:13, igual que con el sexto, Gili, quien estaba a 5 minutos. Freixer era séptimo a 6 minutos y Guillem Muñoz, segundo en la general, entraba en este punto como octavo a 6:10.

En la llegada a la meta, Julen Zubero, Ramon Sagués, Roberto Bou y Josep Betalú se jugaron al 'srpint' la victoria, ganando el ciclista vasco, quien tuvo que esperar a la llegaba de una docena de rivales para conocer si había ganado la etapa, ya que en el inicio de la misma los 20 primeros habían partido con una diferencia de 30 segundos entre ellos.

Tras conocer la primera victoria en la Titan de este año, Julen Zubero ha reconocido que se sentía cansado en esta edición. "No me estoy encontrando bien en la Titan, por culpa de la fatiga. Por suerte, hoy he navegado bien y he encontrado un grupo perfecto para la zona que hemos estado. Tengo que dar las gracias al grupo que hemos formado delante (Ramon Sagués, Roberto Bou y Josep Betalú), porque hemos hecho un cuarteto perfecto para tirar por todos los llanos y, además, con el viento que hacía", ha señalado.

"Al salir de las dunas, íbamos cada uno por un sitio y al llegar al primer avituallamiento nos hemos unido los tres y un poco más adelante hemos cogido a Betalú y hemos ido los cuatro juntos. Era una crono y tampoco sabíamos los tiempos que teníamos. No iba pensando si iba a ganar o no, y sólo quería entrar en la meta y esperar a que diesen un resultado oficial. He cumplido con el objetivo que traía, que era ganar una etapa y, además, he ganado la etapa que siempre se me ha resistido", ha explicado el vasco.

Por su parte, el líder Josep Betalú, ha dicho: "Era una etapa de navegación y en la que yo me sentía con fuerzas, pero 94 kilómetros en el desierto, a pesar de que hoy no era un día muy cálido es mucho trozo".

"He tirado por las dunas, las he pasado bien pero después he cometido un error de navegación y he recorrido unos 2'5 kilómetros de más y he podido ver de lejos a Ignacio Gili y he apretado hasta cogerlo. Después, en una zona de arena que conocía, él se ha desviado y le he advertido que era una zona muy lenta, pero él creía que con la 'fatbike' lo pasaría y yo tenía claro que no pasaba", ha relatado.

"He rodado solo, me he girado y he visto que venía Julen Zubero, Ramón Sagués y Roberto Bou y he pensado que me había tocado un poco la lotería. He levantado un poco el pie y he entrado con ellos. A mí me interesaba mucho entrar con ellos por la posición que yo tenía, porque no eran tres rivales directos. Se han puesto a trabajar para sacar distancia a los de atrás y al final veíamos que la etapa quedaría para nosotros. Me he sentido bien y he intentado ayudar un poco porque aquí eliminaba a Guillem Muñoz y Moisés Dueñas, que eran los rivales directos", ha añadido.

Betalú ha señalado que el objetivo de su equipo es la general, y no las etapas. "En la primera, pudimos ganar a Cadel Evans y es todo un honor, y ahora tenemos la general bastante cómoda. Parece que la gente fuerte está conforme con sus puestos. Me siento con muchas piernas", ha concretado.

Finalmente, el líder de la Titan ha bromeado con la posibilidad de que la organización promueva más de una etapa de navegación: "Igual ni vengo. Parece que la cosas salen fáciles pero en carrera hay muchos momentos de tensión".

Clasificaciones de la Titan Desert:

- Clasificación masculina de la quinta etapa:

.1. Julen Zubero 3h.24:23 27.60 km/h

.2. Ramon Sagués 3h.24:56

.3. Roberto Bou 3h.25:25

.4. Josep Betalú 3h.28:56

.5. Francesc Freixer 3h.31:08

.6. Guillem Muñoz Cubeles 3h.36:39

.7. Milton Ramos 3h.37:24

.8. José Luis Gomez 3h.38:32

.9. Cristofer Bosque 3h.39:00

10. Ignacio Gili 3h.40:54

- Clasificación femenina:

.1. Anna Ramírez 4h.30:47 20.83 km/h

.2. Veerle Cleiren 4h.31:43

.3. Ramona Gabriel 4h.31:47

- Clasificación general de la Titan desert después de cinco etapas:

.1. Josep Betalú DOCTORE BIKE TEAM-BMC 21h.04:12

.2. Ramon Sagués PRIMAFLOR MASTER a 19:07

.3. Julen Zubero a 19:17

.4. Roberto Bou TBELLES CANNONDALE a 19:18

.5. Guillem Muñoz TBELLES-CANNONDALE a 20:16

.6. Sebastián Tamayo Tamayo Team a 36:28

.7. Moisés Dueñas Escuela Beharana a 42:15

.8. Francesc Freixer Esteve KH7 a 44:04

.9. Ignacio Gili Gilibike a 44:06

10. Manuel Beltrán Armas a 58:29

...

41. Ramona Gabril Garlim a 3h.41:34

42. Anna Ramírez Esteve KH7 a 3h.46:01.