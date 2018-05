Chaves: "Así es el Giro, tengo una relación amor-odio con esta carrera"

El colombiano Esteban Chaves (Mitchelton), el gran perjudicado de la etapa más larga del Giro 2018 al perder en meta 25.25 minutos, no encontró explicación a la "falta de fuerzas" que sufrió en el primer puerto y se refirió a su "relación amor-odio" con la carrera italiana.

"Así es el Giro. Tengo una relación difícil con Italia, es amor y odio. Hace solo unos días disfruté de uno de los mejores días de mi carrera y ahora es difícil asumir esto para mi moral. Pero así es la vida, sólo podemos hacer lo mejor. Lo importante es que todavía tenemos la camiseta del líder. Nuestros planes no cambiarán", dijo tras entrar en meta.

El "Chavito", ganador de la sexta etapa en el Etna, se encontraba segundo en la general tras su compañero Simon Yates, pero perdió todas sus opciones en la etapa maratón, sin que encontrara una explicación al hecho de quedarse sin fuerzas en el primer puerto.

"Hay que analizar los problemas que he tenido. Simplemente no tenía fuerzas, por eso no pude estar con los mejores en la primera subida. Intentamos perseguir con el equipo, pero resultó imposible enlazar", señaló.

No obstante, para el ciclista de Bogotá el objetivo "no cambia como equipo".

"Empezamos con la idea de ganar el Giro y continuaremos con ese plan", concluyó.