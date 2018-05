Skujins gana tercera etapa y el colombiano Bernal sigue de líder

El corredor letón Toms Skujins, del equipo estadounidense Trek-Segafredo, ganó la tercera etapa del Tour de California al completar el recorrido de 197 kilómetros en 4 horas, 52:47 minutos al superar por tres segundos en la línea de meta al ciclista local Sean Bennett, que entró a tres segundos.

La victoria de Skujins tuvo un gran valor deportivo y emotivo para el ciclista europeo, al darse después de apenas un año de sufrir en la misma prueba un grave accidente en el descenso que le generó caída y una conmoción cerebral, aunque en un principio había intentado recuperar la bicicleta y seguir.

El corredor letón se puso al frente del grupo de cabeza y en la subida del final de etapa que se dio el Circuito de Laguna Seca, Skujins, de 26 años, superó a Bennett, del equipo Hagens Berman Axeon, en lo que fue su tercer triunfo en el Tour de California.

Mientras que el australiano Caleb Ewan, del equipo estadounidense Mitchelton-Scottt acabó tercero a ocho segundos del vencedor.

"El año pasado fue todo muy doloroso por la manera como tuve que abandonar la prueba", comentó Skujins al concluir la etapa. "Ha sido un triunfo muy complicado por las condiciones meteorológicas que se han dado con fuerte viento, y si alguien me hubiese dicho después de lo vivido la pasada edición de la carrera que iba a volver a ganar, sinceramente no me hubiera creído".

El cuarto lugar fue para el eslovaco Peter Sagan, del equipo alemán Bora-Hansgrohe, que hizo el mismo tiempo que Ewan, y el joven colombiano de 21 años Egan Arley Bernal, del equipo británico SKY, que ganó la segunda etapa de la carrera, considerada la etapa reina, ocupó el quinto puesto con el mismo tiempo que Ewan.

Bernal mantuvo el primer puesto de la clasificación general con un tiempo de 12 horas y 9:08 minutos, seguido por el polaco Rafal Majka, del equipo Bora-Hansgrohe, 25 segundos por detrás, mientras que el británico Adam Yates también se mantuvo en el tercer lugar a 31 segundos del líder.

"El viento ha hecho que la jornada fuese un día muy largo y duro", declaró Bernal al concluir la etapa. "Creo que todos los compañeros del equipo Sky hicieron un buen trabajo. Trataron de controlar la parte final de la carrera".

Bernal destacó que el objetivo de la etapa era mantener el jersey amarillo y salvar algo de energía para la cuarta que será la de contrarreloj.

"Estoy ilusionado y con la confianza que puedo hacer un buen tiempo", destacó Bernal.

La cuarta etapa se correrá en la localidad de San José/Morgan Hill con un recorrido de 34,7 kilómetros, que será contrarreloj.

- Clasificación tercera etapa:

.1. Toms Skujins (LAT/TFS) 4h52:47

.2. Sean Bennett (USA/HBA) a 03

.3. Caleb Ewan (AUS/MTS) a 08

.4. Peter Sagan (SVK/BOH) m.t

.5. Egan Arley Bernal (COL/Sky) m.t

.6. Adam Yates (GBR/MTS) m.t

.7. Alex Howes (USA/EFD) m.t

.8. Tom-Jelte (NED/DDD) m.t

.9. Brent Bookwalter (USA, BMC) m.t

10. William Barta (USA/HBA) m.t

-Clasificación general:

.1. Egan Arley Bernal (COL/Sky) 12h09:08

.2. Rafal Majka (POL/BOH) a 25

.3. Adam Yates (GBR/MTS) a 31

.4. Antwan Tolhoek (NED/TLJ) a 40

.5. Kristijan Durasek (CRO/UAD) m.t

.6. Daniel Felipe Martínez (COL/EFD) m.t

.7. Mathias Frank (SUI/ALM) a 50

.8. Tejay Garderen (USA/BMC) a 1:00

.9. Rúben Guerreiro (POR/TFS) a 1:11

10. Laurens De Plus (BEL/QST) a 1:14.