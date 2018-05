Igor Antón: "Todavía tengo piernas, pero no la salud"

Madrid, 22 may (EFE).- El español Igor Antón, del equipo Dimension Data, que se vio obligado a abandonar en la decimoquinta etapa del Giro de Italia reconoció que todavía tiene piernas pero "no la salud.

Antón, que el pasado sábado logró encabezar la carrera en la subida al Zoncolan, la cima donde logró el triunfo en la edición de 2011, se retiró de la carrera al día siguiente.

Fue una sorpresa porque el día anterior en Zoncolan me veía en casa. No me lo creía por cómo había estado en todo el Giro, realmente mal. No sé ni cómo pude estar ahí. Aguanté por orgullo, salí por rabia porque la situación es frustrante; saqué de la chistera ese momento. Pienso que todavía tengo piernas para ello pero no la salud", admitió.

"Era una etapa que me motivaba, incluso me llegué a emocionar e ilusionar por remontar la situación, pero fue un espejismo, al día siguiente volví a la realidad. Desde la salida me fui quedando hasta que dije 'así no se puede seguir' y decidí retirarme para mirarme el cuerpo bien", añadió el ciclista bilbaíno.

Al hacer un recuento de su Giro este año, lo definió como "nefasto". "Es un problema que viene de hace tiempo. Ya llevo años en los que me sucede algo parecido, aunque hasta ahora no le había dado importancia. Ahora sí me he empezado a preocupar. Es un problema intestinal. El cuerpo no me hace bien la digestión, por lo tanto no te recuperas bien, y estás sin energía, aparte de un dolor regular. Eso te mina la cabeza y no estás bien", explicó en un comunicado de su equipo.

"Me pasó ya en el Giro 2015 con Movistar Team o en las dos últimas Vueltas a España. Ahora lo analizo y pienso que es la misma historia que me afecta ahora", añadió.

"Quizás llevo unos años que no estoy siendo el mejor Igor, salvo momentos fugaces. Sin embargo, la gente recuerda aquella etapa del Zoncolan, la gente me nombraba, más que en el resto del Giro. Incluso estuvo algún familiar y un excompañero de equipo. Eso me ha dado una pequeña alegría para decir que no todo ha sido malo. El equipo me ha apoyado y quiero destacar en concreto la ayuda de Patxi Erdoiza, mi masajista y osteópata del equipo", comentó.

Sobre su futuro más inmediato, Antón anunció que lo más importante es descubrir los motivos de su dolencia.

"Me quiero hacer una exploración completa, incluso una colonoscopia si es necesario. Yo sé que si estoy normal, sé que tengo un nivel muy bueno, aún sabiendo que no será mi mejor versión, y lo pude demostrar este mismo año en el País Vasco", concluyó.