Prudhomme reitera la necesidad de solucionar el "caso Froome"

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, reiteró sus deseos de que llegue cuanto ante la resolución del caso positivo por salbutamol del ciclista británico Chris Froome durante la pasad Vuelta a España, y aclaro que "es la UCI quien debe tomar la decisión".

Preguntado en el canal australiano SBS si podría considerar la exclusión de Froome en la próxima edición del Tour, Christian Prudhomme remitió la decisión a la UCI, organismo que preside su compatriota David Lappartient.

"David Lappartient lo dijo varias veces, es una decisión que debe tomar la UCI. Es bastante evidente que esto es lo que necesitamos. El ciclismo funciona como cualquier otro deporte. No se puede imaginar que la FIFA no organice la Copa del Mundo y es la FIFA quien hace las reglas y se asegura de que se respeten. Somos los organizadores del Tour pero nosotros no hacemos las reglas", dijo.

Por su parte, Lappartient, aseguró a la misma emisora que dedsde diciembre está pidiendo respuestas al caso Froome.

"Desde que se conoció el resultado sigo pidiendo respuestas. Habrá una resolución, necesitamos una respuesta, o al menos algo de luz sobre el asunto porque sin claridad es bastante evidente que todos perdemos"

"¿Cómo es posible en el mundo del ciclismo que, por algo que sucedió en septiembre, nueve meses antes de la carrera más importante del mundo, no tengamos una respuesta?. Necesitamos avanzar en este tema, eso es todo lo que puedo decir. Tenemos tres semanas para arrojar luz sobre este asunto ", comentó Lappartient.