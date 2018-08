Sagan:"No estoy en forma pero trataré de ganar una etapa".

Málaga, 23 ago (EFE).- El eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón del Mundo en ruta y reciente ganador del maillot verde del Tour de Francia, dijo que a pesar de que no se encuentra en plena forma tratará de "hacerlo bien y ganar una etapa".



En su cuarta participación, en la última de 2015 con retira al sufrir un accidente con una moto de carrera, el eslovaco lucirá el maillot arcoíris lejos de su mejor forma.



"Llego aquí después de un pequeño periodo de descanso y una fase breve de entrenamiento poco exigente. Todavía no me siento al 100%, pero me siento mejor. Tendremos que ver día a día cómo me encuentro sobre la bicicleta".



Sagan, que tratará de defender el maillot de campeón del Mundo en en Innsbruck, tratará de recuperar su mejor nivel en la Vuelta, por lo que aprovechará para afinar su forma con el paso de los días.



"También es bueno estar aquí porque tengo conmigo al fisioterapeuta. Puedo hacer muchos tratamientos y creo que voy a estar mucho mejor con el paso de los días. Eso es lo que espero. Es muy importante hacer la Vuelta. Mejor competir que entrenar en casa solo".



No obstante, la ambición del ganador de 3 etapas en el pasado Tour es levantar los brazos en alguna ocasión.



"Estoy aquí para tratar de hacer algo bueno, pero ya veremos. Por supuesto, siempre es bueno ganar alguna etapa, y eso es lo que intentaré".



Sagan debutó en la Vuelta en 2011 con 3 triunfos de etapa, y luego se retiró en las ediciones de 2014 y 2015.



"Tengo muy buenos recuerdos de La Vuelta, y también malos. Pero siempre es positivo estar aquí, en España, donde todo es más relajado".



"Mi primera participación me trae buenos recuerdos. Era mi segundo año como profesional y gané mis primeras etapas en una gran vuelta, incluida la última en Madrid. Fue una muy buena Vuelta para mí. Otro año tuve un virus y sufrí mucho, me retiré después de 10 días. Y luego en 2015 también gané una etapa y luego tuve una mala caída".