Valverde: "Estoy bien pero ni mucho menos he luchado para ganar"

Alhaurín de la Torre (Málaga), 27 ago (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) confirmó tras la tercera etapa de la Vuelta 2018 que se encuentra "bien", pero que este lunes en Alhaurín de la Torre (Málaga) "ni mucho menos" ha trabajado para ganar el sprint en el que finalmente se impuso el campeón italiano en ruta Elia Viviani (Quick Step).

"Estoy bien, no puedo decir que mejor que ayer porque ayer gané, pero estoy bien", dijo un Valverde que volvió a incidir en el "mucho calor" sufrido durante la etapa, en la línea de ayer hacia Caminito del Rey, donde se impuso en la llegada.

El murciano ya piensa en la etapa de este martes, en la que esperará "a ver" como se encuentra para ver si puede repetir victoria después de que hoy problemas en una rotonda le descolocasen un tanto en la parte final de la etapa. En la que terminó duodécimo pero con el mismo tiempo que el ganador.

"Estaba bien colocado más que nada para evitar las caídas, nada más; ni mucho menos era mi intención buscar la victoria. Me he sentido bien, aunque haya sido un día de mucho, mucho calor", explicó su presencia durante muchos kilómetros en la parte alta del pelotón.

Respecto a la subida de mañana en Alfacar, un puerto de Primera en la que termina la cuarta etapa de la carrera y en la que seguro que aparecerá como gran favorito al triunfo, no puede "decir" que le "venga mejor que la de ayer" en Caminito del Rey, que en principio no le iba tanto a sus características.

"Porque, si ayer gané, no puede ser mucho mejor para mí. Pero desde luego, no me va nada mal", avanzó, confiado en sus fuerzas y su buen estado de forma.