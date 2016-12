'Hear, Here', nombrada la mejor aplicación española del año

'The App date' ha sido la encargada de conceder este reconocimiento a la aplicación 'Hear, Here', en una gala que se premia a las mejores aplicaciones españolas del año. 'Hear, Here' ayuda a que los usuario pueden diferenciar aquellas palabras inglesas, que se escriben de forma diferente, pero se pronuncian igual.Todo ello mediante un juego, donde han ideado una manera para que puedan diferenciar las palabras homófonas del inglés.