La lista de videojuegos más ansiados por los 'gamers' para 2017

Los aficionados a los videojuegos cuando el año está llegando a su fin, solo piensan en una cosa, cuáles serán los próximos estrenos y sagas, para estar atentos al día de lanzamiento y hacerse los primeros con estos videojuegos.

Para ello, hemos elaborado una lista con los estrenos más ansiados por los 'gamers' para 2017:

-Resident Evil 7: Biohazard:

Tras la última saga, Resident Evil 6, la cual fue una decepción para sus seguidores, aparece un Resident Evil, que respeta el espíritu anterior, no solo siendo un juego de acción, ya que incluye también momentos de terror que sorprenderán a los jugadores.

-Halo Wars 2:

En 2017 aparecerá la segunda saga de este juego de estrategia bélica. El videojuego vuelve a escena tras su primera aparición para Xbox 360 en 2009.

-Horizon Zero Dawn:

Es un juego de Rol que lo tiene todo, una historia épica protagonizada por Aloy, una joven cazadora que se embarca en un viaje por encontrar su destino entre los restos del pasado antiguo; una mezcla de estrategia, rol y combate táctico; y unos enemigos que son unos dinosaurios robotizados.

-Mass Effect: Andromeda:

Vuelve este año, tras una trilogía que acabó en 2012. Otro juego de rol, pero de estilo futurista.

-The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Vuelve uno de los personajes más queridos por los jugadores, como es Zelda. según comentan los expertos, puede ser el juego del año para la consola Nintendo Switch.

-God of War:

El nuevo God of War trae como principal novedad la inclusión del hijo de Kratos.

-Red Dead Redemption 2:

La compañía Rockstar, cada vez que saca a la calle sus videojuegos acaba arrasando, en este ocasión con la segunda parte de Red Dead Redemption, una saga que seguro que captará al gran público.