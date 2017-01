Encuentra a su hermano, diez años después, gracias a Twitter

Silvia Falcón, una onubense de 22 años de Mazagón (Moguer, Huelva), ha encontrado a su hermano a través de las redes sociales después de una década buscándolo por diferentes medios, todo ello tras lanzar un aviso en Twitter que recibió más de 7.000 interacciones entre retweets y comentarios que intentaban darle pistas acerca del paradero de su hermano, fruto de una anterior relación de su padre.

Falcón, en declaraciones a 'Europa Press', ha confirmado que después de una intensa búsqueda en las redes sociales, ha logrado contactar con su hermano en San Bernardino, (California, Estados Unidos) y desde hace unos días hablan a diario por Internet y ya comentan la posibilidad de visitarse en un futuro cercano.

Silvia Falcón ha señalado que desde los cinco años supo por su madre que tenía un hermanastro que se había ido con su padre a Estados Unidos, por ello cuando cumplió los 12 años y ya tuvo acceso a Internet "comencé a buscarlo pero no daba con él", el problema era, según ha resuelto posteriormente, que no conservaba los apellidos por los que ella creyó que debía buscar y finalmente las indagaciones que realizaba resultaron infructuosas.

Recientemente, la perspectiva cambió cuando encontró la carta de un amigo con el que se escribía a los siete años y decidió poner un mensaje a través de Twitter para encontrarlo, esta búsqueda obtuvo más de 2.400 retuits y lograron que finalmente Silvia Falcón lograra encontrar a su amigo. Esta perspectiva tan positiva le animó a hacer la misma búsqueda con su hermano por lo que finalmente y tras hablarlo con su madre se lanzó a la búsqueda por las redes sociales.

En el mensaje que Silvia lanzó a través de Twitter, aseguraba que "desde que era pequeña mi madre me habló sobre mi hermano, al cual no conozco. Siempre pensé que el saber de su existencia era un secreto ya que mi padre nunca me habló de él, así que estuve durante años en silencio. Hoy día ya hablamos algo más abiertamente del tema, así que llevo algunos años tratando de encontrarlo. Anteriormente a la relación de mis padres, mi padre tuvo otra pareja y con ésta un hijo. Ella un día se marchó llevándoselo".

Tras múltiples interacciones y comentarios a través de la plataforma de microblogging, Silvia recibió consejos como los de intentar encontrar a otros familiares que pudieran haberse ido a vivir con él con lo que localizó a una tía de su hermano --de la misma localidad que su padre-- que entre sus amigos de Facebook tenía a Joseph, una persona que podía encajar en el perfil de su hermano.

Tras indagar también en otras redes sociales como Instagram, consiguió tener indicios suficientes como para asegurarse de que efectivamente era él, por lo que finalmente le escribió por mensaje privado, confirmándose que ambos eran hermanos por parte de padre.

Silvia Falcón ha asegurado que hasta el momento "hemos hablado de cosas cotidianas y me pregunta como nos ha ido el día, aún no hemos profundizado mucho en la relación pero tenemos ganas de vernos y él asegura que ya tiene la excusa perfecta para venir a España".

No obstante, Silvia asegura que su hermano Joseph "ya se ha planteado cosas y se hace preguntas sobre como podría haber sido su vida" si no se hubieran separado y han quedado en "hablar algún día con más profundidad cuando los dos tengamos más tiempo".

Silvia ha asegurado que "aunque es complicado que nos veamos por la distancia, seguro que podremos hacerlo" ya que una de las conclusiones que ha sacado de esta experiencia es que "cuando te esfuerzas mucho en algo al final siempre lo consigues", por lo que se siente "feliz y a la vez intranquila" con esta situación.