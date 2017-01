Las novedades de Whatsapp que mejorarán tu móvil

La mayor aplicación de mensajería ha lanzado una nueva actualización con varias novedades. Ahora, WhatsApp permitirá enviar mensajes aunque no tengas conexión. Hasta ahora la 'app' no permitía pulsar el botón de enviar si no tenías conexión a cualquier red, ya fuera wifi, 3G 4G. Con la última actualización el usuario mandará los mensajes y estos llegarán a su destinatario cuando el teléfono recupere la conectividad.

Otro de los nuevos añadidos de la aplicación es la gestión de todos los contenidos que se almacenan. Hasta ahora, WhatsApp era bastante opaco en este sentido y todo lo que se podía hacer era echar un vistazo en Ajustes > General > Almacenamiento para calcular cuánto ocupaba la 'app' en el disco duro. Ahora, dentro de WhatsApp > Ajustes > Datos y Almacenamiento se puede acceder a un desglose que muestra cuánto ocupa cada conversación y dentro se puede comprobar el tamaño que ocupan las fotos, los vídeos o cuántos mensajes se han enviado en ese chat.

El último cambio de la aplicación propiedad de Facebook tiene que ver con el envío de archivos. Hasta la fecha, la 'app' tenía un límite de diez archivos, ascendiendo ahora este límite 30.

La actualización de WhatsApp ya está disponible en iOS y Android.