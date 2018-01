Colofón al campo a través en Mairena del Alcor

Mairena del Alcor acogió la última cita del Circuito Provincial de campo a través, organizado por la Diputación de Sevilla en colaboración con la Federación Andaluza de Atletismo y los municipios sede. Después de que la localidad acogiera el pasado año una de las jornadas previas, en esta edición se apostó porque fuera sede de la final provincial, decisión que resultó un acierto dado el éxito organizativo. Las previsiones meteorológicas adversas se cumplieron y la lluvia acompañó a los corredores durante todas las carreras disputadas.

Las primeras carreras se celebraron con una ligera lluvia, pero poco a poco la intensidad de esta fue aumentando y los más pequeños fueron los que tuvieron que correr con una lluvia persistente, aunque esto no disminuyó en ningún momento sus ganas de participar. El circuito se mantuvo en todo momento en unas condiciones inmejorables para la práctica deportiva a pesar del agua caída y, a nivel organizativo, destacó la labor del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que se volcó en esta competición, poniendo a disposición de participantes, jueces y público en general todos los medios para que la jornada fuese un total éxito.

A nivel de participación, lógicamente no resultó la mejor jornada, pero teniendo en cuenta que en la final la presencia suele disminuir considerablemente, y que la previsión meteorológica era totalmente adversa, los 799 corredores repartidos entre las 11 carreras disputadas constituyeron un número reseñable. En la prueba absoluta, con 153 participantes, se impuso Rubén Álvarez de Miguel, quien logró auparse hasta la primera posición de la general en su debut en el circuito.

Manuel Jesús Burgos, a 16 segundos, y Francisco Pérez Cutiño, a 29, completaron el podio masculino. En féminas, la sevillana María del Mar Casillas se estrenó por todo lo alto apuntándose el triunfo. La veterana Carmen Valle, a solo cuatro segundos, y Cintia Sánchez, a 29, coparon las otras dos plazas de honor.

La participación en esta jornada repartida por categorías quedó de la siguiente manera:

153 en la carrera absoluta masculina, 79 en la carrera femenina, 67 en la categoría sub 18 y sub 20 masculina, 67 en la categoría sub 16 masculina, 68 en la categoría sub 14 femenina, 78 en sub 16 femenina, 53 en sub 14 masculina, 47 en sub 10 masculina, 50 en sub 10 femenina, 70 en sub 12 femenina y 67 en la categoría sub 12 masculina, para un total de 799 atletas.