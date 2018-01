Premios a los mejores del año en el Circuito Provincial de Campo a través

En una minigala desarrollada en torno al XXXVI Cross Internacional de Itálica, la Diputación Provincial de Sevilla hizo el pasado fin de semana entrega de los premios a los campeones de los cuatro crosses que componen el Circuito Provincial de Campo a través en su temporada 2017/2018, dentro del Programa de Actividades Físicas y Deportivas del Área de Cultura y Ciudadanía: La Rinconada, Villamanrique de la Condesa, Utrera y Mairena del Alcor.

La Diputación premia a los tres primeros clasificados de cada categoría y a los equipos en función de los puntos que consiguen. Los responsables técnicos del Deporte provincial consideran que el nivel de calidad del campo a través en la provincia es uno de los mejores de Andalucía y se congratulan de la alta participación, cifrada en torno a los 1.200 atletas por jornada.

Los ganadores del campo a través individual de esta edición han sido: Said El Bouchikhi, de Marchena, y Cintia Sánchez, de Dos Hermanas, en categoría sénior; los veteranos A Francisco Pérez, de Umbrete, y Carmen Inmaculada Valle, de Coria; los veteranos B Héctor Sáenz de la Cuesta, de Sevilla, y Carmen Rodríguez, de Dos Hermanas; en sub 20, Yossodejo Koné, de Sevilla, y Nuria Roldán, de Dos Hermanas; en sub 18, Santiago Martínez-Vares, de Sevilla, y Oliva Torre, de Villamanrique; en sub 16, José Pablo Villalba, de Arahal, y Laura Rodríguez, de Villamanrique; en sub 14, Juan Jesús Gómez, de Écija, y Diana Suárez, de Pilas; de sub 12, Cándido Rico, de Brenes, y Julia García, de La Puebla del Río, y de sub 10, Manuel Ponce y Carmen Marina Charro, ambos de Villamanrique.

Los equipos ganadores en las diferentes modalidades fueron: Club Deportivo Alixar, de Castilleja de la Cuesta, en sénior y veteranos masculino; y el Atletismo Orippo de Dos Hermanas, en sénior y veteranos femenino. El Tomares ganó en sub 20 masculino.

El C.D. Ohmio, de Arahal, atesora victorias en sub 16 masculino, sub 14 femenino y sub 10 femenino. El C.D. Ecijano Atletismo se impuso en sub 16 femenino y sub 14 masculino. En sub 12 masculino triunfó el Club Deportivo Villafranca, de Los Palacios, mientras en sub 12 femenino lo hizo el C.D. Juventud Atlético Coriana. Por último, cabe señalar la victoria de Pilasmures en sub 10 masculino.